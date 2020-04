DESCONTROLE: Sistema de dados da Covid-19 passa por instabilidade

A Secretaria Municipal de Saúde identificou que o sistema e-SUS Vigilância Epidemiológica (e-SUS VE) apresenta algumas instabilidades no momento do preenchimento das fichas de notificações de novos casos da Covid-19. O canal online é uma das ferramentas do Sistema Único de Saúde (SUS), frente à pandemia do Coronavírus, que tem como objetivo ser base de informação, decisão e controle da doença.

O sistema do e-SUS é usado para elaborar, recomendar e avaliar as medidas de controle e planejamento para a saúde dos Municípios e do Estado. Mas, no momento, a dificuldade encontrada é de sobrecarga no sistema, que culmina em falhas nas notificações, que vão desde a lentidão com a demora de até 1 hora ou mais para inserir uma única notificação, até a necessidade de reinserção de fichas, o que pode criar duplicidade de dados. Portando, as informações precisam ser constantemente reavaliadas e podem sofrer mudanças.

O canal recebe informações de todos os serviços de saúde, públicos e privados do município, acerca de novos casos da Covid-19, assim como casos descartados, óbitos e resultados de exames. Como o fluxo é intenso e o sistema também é interligado ao sistema nacional, acaba ocorrendo tal sobrecarga.

“As dificuldades aconteciam no momento do preenchimento da ficha de notificação no sistema. Na hora da inserção desses dados, ele ficava lento, demorando até uma hora para a conclusão de uma única ficha, e como a página ficava abrindo e fechando, às vezes, duplicava o dado e outras nem concluía”, explicou a subsecretária de Assistência à Saúde de Macapá, Tânia Vilhena.

Com o problema identificado, a Secretaria Municipal de Saúde está diariamente revisando todos os dados inseridos, objetivando divulgar informações verídicas e confiáveis à população de Macapá.

Secretaria de Comunicação de Macapá

Cássia Lima

