Brasil ultrapassa marca de 2 mil mortos por coronavírus

Um novo recorde no número de mortes e contaminados pelo novo coronavírus. O Ministério da Saúde informou que foram registradas 217 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 2.141 óbitos. Já a quantidade de contaminados cresceu: 3.257 novos casos, chegando a um total de 33.682 pessoas. A letalidade registrada é de 6,4% dos infectados.

São Paulo segue na liderança, com 928 mortes e 12.841 casos confirmados para a Covid-19. Seguido do Rio de Janeiro, com 341 óbitos e 4.349 contaminados; Pernambuco, com 186 mortes e 2.006 casos; Ceará, 149 óbitos e 2.684 infectados; e o Amazonas, com 145 mortes e 1.809 contaminados.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde dessa sexta-feira, já são mais de 2 milhões de contaminados e cerca de 140 mil de mortes pela Covid-19.

EBC

