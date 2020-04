Saiba como será feito o pagamento do Auxílio Emergencial

Com o aplicativo Caixa TEM, não é necessário ir à agência para fazer a movimentação do dinheiro. O aplicativo está disponível para Android e IOS

Os brasileiros que irão receber o auxílio emergencial deverão fazer o download do aplicativo Caixa TEM. É por meio dessa ferramenta que a Caixa irá efetuar o pagamento. São cerca de 30 milhões de pessoas que não tinham conta bancária em nenhuma instituição e que receberão o benefício por meio da Poupança Digital Caixa. Com a ferramenta, não é preciso ir às agências para fazer a movimentação do dinheiro. Desta forma, a população evita as filas, aglomerações e o contágio do novo coronavírus. Os trabalhadores que desejarem sacar o valor em dinheiro devem seguir o calendário da Caixa. O prazo para o saque começa no próximo dia 27 de abril e vai até o dia 5 de maio, de acordo com a data de nascimento.

Pelo Caixa TEM será possível fazer o pagamento de boletos bancários, contas de luz, água e telefone. Também será possível fazer transferências ilimitadas entre contas da Caixa e até três transferências gratuitas para outros bancos, pelos próximos 90 dias, quando termina o pagamento das três parcelas do auxílio.

A Caixa alerta que o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial é apenas para fazer o cadastramento. É por meio dele que a Caixa envia os dados para o Ministério da Cidadania e para a Dataprev para fazer a verificação.

O aplicativo Caixa TEM está disponível para download nos sistemas Android e IOS.

Sistema Android: https://play.google.com/store/ apps/details?id=br.gov.caixa. tem

Sistema IOS: https://apps.apple.com/br/app/ caixa-tem/id1485424267

Preocupação com as filas

A Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae) juntamente com as entidades que representam os trabalhadores estão preocupadas com a situação das filas nas agências da Caixa. Nos últimos dias, as aglomerações aumentaram por causa de dúvidas no pagamento do auxílio emergencial. “Estamos muito preocupados com as longas filas que estão se formando nas agências. É responsabilidade do governo federal, do Banco Central e da Caixa orientar a população. Não pode deixar para os empregados essa responsabilidade. A nossa preocupação é com a saúde dos trabalhadores e da população, garantindo o atendimento nos casos essenciais”, afirmou o presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira.

Uma carta foi enviada ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, por meio da Contraf-CUT, orientada pela Comissão Executiva de Empregados da Caixa (CEE/Caixa), reivindicando uma ação urgente para controlar as filas e assim garantir a saúde e a vida dos trabalhadores e da população.

De acordo com o vice-presidente da Fenae e secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf/CUT), Sergio Takemoto, muitas ações já foram colocadas em práticas após as reivindicações das entidades, mas ainda falta alguns ponto. “Os empregados ainda em atividade estão, com razão, com medo de contrair o vírus. As entidades sindicais continuam a cobrar dos bancos e do governo ações urgentes para ampliar a segurança de todos os trabalhadores e da população que não podem ficar em isolamento”, defendeu Takemoto.

Novidades sobre o CPF

Uma nova versão do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial foi lançada pela Caixa. A atualização permitirá que pessoas com problemas no CPF – por causa de pendências eleitorais – possam fazer o cadastramento normalmente.

Estima-se que 12 milhões de CPF foram liberados para o cadastro do auxílio emergencial. Vale lembrar que os documentos ainda precisam ser validados pela Dataprev e seguir todo o processo exigido pelo governo federal.

Calendário do Saque da Poupança Digital

Para fazer o saque, o trabalhador deve informar no aplicativo. No dia previsto para o saque, a opção será habilitada na ferramenta. Ao informar o valor, um código autorizador será gerado para efetuar o saque em caixas eletrônicos e casas lotéricas. O saque será realizado sem cartão.

27 de abril – nascidos em janeiro e fevereiro

28 de abril – nascidos em março e abril

29 de abril – nascidos em maio e junho

30 de abril – nascidos julho e agosto

4 de maio – nascidos em setembro e outubro

5 de maio – nascidos em novembro e dezembro

