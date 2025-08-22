Amapá conquista 1º lugar nacional em certificação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal

Evento realizado no Sebrae no Amapá certificou e premiou seis instituições de ensino do estado, com destaque para a Faculdade Estácio, que alcançou o topo do ranking nacional

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) sediou e é parceiro na cerimônia de certificação e premiação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF). A iniciativa, que aproxima a Receita Federal, instituições de ensino e sociedade, reconheceu projetos inovadores que contribuem para a cidadania fiscal e para o fortalecimento do ambiente de negócios no Brasil.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes, o resultado reforça a importância da união de esforços em prol da cidadania fiscal e do fortalecimento dos pequenos negócios.

“O Sebrae acredita que o NAF é um espaço de aprendizado e transformação, tanto para jovens estudantes quanto para empreendedores que buscam orientação. Estar entre os melhores do Brasil é reflexo do trabalho conjunto e do potencial que temos no Amapá. O Sebrae Amapá seguirá atuando como parceiro do NAF, promovendo conhecimento, inovação e oportunidades que impactam diretamente a vida de empreendedores e estudantes no estado”, destacou a gerente da UAR, Denise Nunes.

O NAF é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior de todo o país. O encontro reuniu autoridades, representantes acadêmicos e parceiros para reconhecer o trabalho realizado por estudantes e coordenadores que oferecem assistência fiscal gratuita à comunidade.

Criado há 11 anos no Amapá, o NAF tem ampliado o acesso à orientação tributária, elaboração de declarações de Imposto de Renda, esclarecimentos sobre obrigações fiscais e outros serviços de cidadania. Em 2025, seis núcleos foram certificados, com destaque nacional. A Faculdade Estácio do Amapá conquistou o 1º lugar no ranking brasileiro, com mais de 29 mil atendimentos gratuitos prestados em 2024.

Para o delegado da Receita Federal em Macapá, Adelmo Freires Gomes, a premiação reforça o compromisso das instituições locais em aproximar o conhecimento acadêmico da sociedade. “O NAF tem transformado a vida de milhares de pessoas e coloca o Amapá em posição de liderança nacional”, destacou o delegado, Adelmo Freires Gomes.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá (CRC-AP), Moisés Silva Campos, ressaltou o protagonismo dos estudantes. “Esse trabalho fortalece a profissão contábil e forma jovens mais preparados para o mercado, ao mesmo tempo em que promove cidadania”, explica o presidente do CRC-AP, Moisés Silva Campos.

Durante a solenidade, foram entregues certificados nas categorias Ouro, Rubi, Prata e Bronze. Entre os destaques estão respectivamente, na categoria ouro, a Faculdade Estácio do Amapá, com liderança nacional e aproximadamente 30 mil serviços prestados; na categoria rubi, o Instituto Federal do Amapá (IFAP) Campus Oiapoque, pelo protagonismo no programa Mulher Cidadã; na categoria prata, a Uniasselvi Macapá, o Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP) e a Anhanguera FAMA, somando mais de 1,2 mil atendimentos, e na categoria branze, a Faculdade Anhanguera UNOPAR Macapá (159 atendimentos em 2024).

Segundo o diretor geral da Faculdade Estácio do Amapá, Higgys Siqueira, este marco é a coroação de um trabalho dedicado, do empenho de toda a equipe e do compromisso em oferecer serviços de excelência à sociedade. “É o reconhecimento de que estamos no caminho certo para gerar impacto positivo e fazer a diferença, é a validação do nosso propósito de servir à sociedade com amor e dedicação” declara o diretor geral da Faculdade Estácio do Amapá, Higgys Siqueira.

o evento contou ainda com palestra sobre Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil na extensão universitária, ministrado pelo representante regional, e analista tributário, Samuel Guerreiro Gomes de Oliveira; e a palestra de Cidadania e Responsabilidade Social com o tema Educação Fiscal como fator de impulsão da cidadania ativa, ministrada pela analista tributária, Vânia Maria de Oliveira e Silva.

A Cerimônia de certificação e premiação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), aconteceu nesta quinta-feira (21), no auditório Campos do Laguinho, no Sebrae Amapá, das 10h às 12h.

