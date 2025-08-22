sexta-feira, agosto 22, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáEconomia

Amapá conquista 1º lugar nacional em certificação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal

Livia Almeida

Evento realizado no Sebrae no Amapá certificou e premiou seis instituições de ensino do estado, com destaque para a Faculdade Estácio, que alcançou o topo do ranking nacional

Brenda Pires

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) sediou e é parceiro na cerimônia de certificação e premiação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF).  A iniciativa, que aproxima a Receita Federal, instituições de ensino e sociedade, reconheceu projetos inovadores que contribuem para a cidadania fiscal e para o fortalecimento do ambiente de negócios no Brasil.

De acordo com a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae no Amapá (UAR), Denise Nunes, o resultado reforça a importância da união de esforços em prol da cidadania fiscal e do fortalecimento dos pequenos negócios.

 “O Sebrae acredita que o NAF é um espaço de aprendizado e transformação, tanto para jovens estudantes quanto para empreendedores que buscam orientação. Estar entre os melhores do Brasil é reflexo do trabalho conjunto e do potencial que temos no Amapá. O Sebrae Amapá seguirá atuando como parceiro do NAF, promovendo conhecimento, inovação e oportunidades que impactam diretamente a vida de empreendedores e estudantes no estado”, destacou a gerente da UAR, Denise Nunes.

NAF

O NAF é um projeto desenvolvido pela Receita Federal em parceria com instituições de ensino superior de todo o país. O encontro reuniu autoridades, representantes acadêmicos e parceiros para reconhecer o trabalho realizado por estudantes e coordenadores que oferecem assistência fiscal gratuita à comunidade.  

Criado há 11 anos no Amapá, o NAF tem ampliado o acesso à orientação tributária, elaboração de declarações de Imposto de Renda, esclarecimentos sobre obrigações fiscais e outros serviços de cidadania. Em 2025, seis núcleos foram certificados, com destaque nacional. A Faculdade Estácio do Amapá conquistou o 1º lugar no ranking brasileiro, com mais de 29 mil atendimentos gratuitos prestados em 2024.

Para o delegado da Receita Federal em Macapá, Adelmo Freires Gomes, a premiação reforça o compromisso das instituições locais em aproximar o conhecimento acadêmico da sociedade. “O NAF tem transformado a vida de milhares de pessoas e coloca o Amapá em posição de liderança nacional”, destacou o delegado, Adelmo Freires Gomes.

O presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amapá (CRC-AP), Moisés Silva Campos, ressaltou o protagonismo dos estudantes. “Esse trabalho fortalece a profissão contábil e forma jovens mais preparados para o mercado, ao mesmo tempo em que promove cidadania”, explica o presidente do CRC-AP, Moisés Silva Campos.

Premiações

Durante a solenidade, foram entregues certificados nas categorias Ouro, Rubi, Prata e Bronze. Entre os destaques estão respectivamente, na categoria ouro, a Faculdade Estácio do Amapá, com liderança nacional e aproximadamente 30 mil serviços prestados; na categoria rubi, o Instituto Federal do Amapá (IFAP) Campus Oiapoque, pelo protagonismo no programa Mulher Cidadã; na categoria prata, a Uniasselvi Macapá, o Centro de Ensino Superior do Amapá (CEAP) e a Anhanguera FAMA, somando mais de 1,2 mil atendimentos, e na categoria branze, a Faculdade Anhanguera UNOPAR Macapá (159 atendimentos em 2024).

Segundo o diretor geral da Faculdade Estácio do Amapá, Higgys Siqueira, este marco é a coroação de um trabalho dedicado, do empenho de toda a equipe e do compromisso em oferecer serviços de excelência à sociedade. “É o reconhecimento de que estamos no caminho certo para gerar impacto positivo e fazer a diferença, é a validação do nosso propósito de servir à sociedade com amor e dedicação” declara o diretor geral da Faculdade Estácio do Amapá, Higgys Siqueira.

Formação

o evento contou ainda com palestra sobre Cidadania Fiscal da Receita Federal do Brasil na extensão universitária, ministrado pelo representante regional, e analista tributário, Samuel Guerreiro Gomes de Oliveira; e a palestra de Cidadania e Responsabilidade Social com o tema Educação Fiscal como fator de impulsão da cidadania ativa, ministrada pela analista tributária, Vânia Maria de Oliveira e Silva.

A Cerimônia de certificação e premiação dos Núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), aconteceu nesta quinta-feira (21), no auditório Campos do Laguinho, no Sebrae Amapá, das 10h às 12h.

Serviço

Sebrae no Amapá

Você pode gostar também

Prazo de linhas do Pronampe sobe para 72 meses

Livia Almeida

3a Fase da Operação Virus Infectio combate irregularidades de mais de R$ 4,9 milhões no Amapá

Chico Terra

Queda de índice global da FGV reflete recuo da expansão do PIB

Livia Almeida

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.