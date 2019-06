Abertas inscrições para oficinas de preparação para o mercado de trabalho

A Prefeitura de Macapá, em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), fará nesta terça-feira, 25, inscrições para a oficina de preparação para inserção no mercado de trabalho. A formação é voltada aos jovens cadastrados no Programa Bolsa Família (PBF).

Além da oficina, os participantes terão a oportunidade de conhecer a instituição e os programas desenvolvidos pelo CIEE, como o Estágio-Aprendizagem. Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas.

Para se inscrever, o jovem deve estar cadastrado no Programa Bolsa Família, ter idade entre 14 e 24 anos, apresentar RG e CPF. As inscrições serão feitas das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Casa do Bolsa, onde também ocorrerá a oficina, no período da manhã e tarde.

Aos jovens que já possuem Carteira de Trabalho, serão ofertadas ainda oportunidades de cadastro e atualização cadastral para acesso às vagas disponíveis nos serviços do Programa Jovem Aprendiz. A ação faz parte das atividades complementares desenvolvidas pelo Programa Bolsa Família, que busca qualificação para esse público, por meio de cursos, oficinas, e que possibilitem o fomento do empreendedorismo aos beneficiários, garantindo sua inserção no mercado de trabalho e sua autonomia financeira.

Serviço

Data: 25/06 (terça-feira)

Hora: 8h

Local: Casa do Bolsa

Endereço: Rua Leopoldo Machado, nº 2834, esquina com a Avenida Desiderio Antônio Coelho

Sugestão de entrevista: Layane Coimbra, gerente de Programas/Semast; Mônica Félix, assistente social CIEE-PA/AP

Amelline Borges