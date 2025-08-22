Alta nos custos de moradia afetam a qualidade de vida de 62% dos brasileiros, revela Serasa

Pesquisa também aponta que 53% não se planejam com antecedência para reajustes de despesas do dia a dia.

Os custos com moradia têm pesado cada vez mais no bolso do brasileiro. Segundo uma pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, 62% dos entrevistados afirmam que despesas como aluguel, IPTU e condomínio comprometem a sua qualidade de vida. O cenário se agrava com a percepção de aumento desses gastos: 66% perceberam que os valores subiram nos últimos 12 meses.

Em um mês de orçamento apertado, o aluguel é visto como prioridade para 39% dos entrevistados – na sequência, aparecem a conta de energia (25%) e o financiamento (19%). Segundo o levantamento, 40% dos consumidores ainda moram de aluguel e 30% já possuem o imóvel próprio quitado.

Peso no orçamento

Para 19% dos entrevistados, as despesas do lar, envolvendo aluguel, financiamento, IPTU e condomínio, superam a metade da renda familiar. Outros 27% sequer sabem calcular quanto do orçamento é comprometido com esse tipo de despesa.

As contas básicas de água, luz e gás também representam impacto significativo: para 36% dos brasileiros, o pagamento desses gastos essenciais consome entre 11% e 20% da renda; para 23%, esse valor varia de 21% a 30%.

“O custo de moradia no Brasil tem um grande impacto na vida financeira das famílias. A alta dos preços pressiona não apenas o orçamento mensal, mas também o planejamento de médio e longo prazo, forçando muitos a recorrerem ao crédito para manter as contas em dia”, afirma Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

Planejamento financeiro é a chave

A pesquisa ainda buscou entender como os brasileiros lidam com imprevistos do lar. Cerca de 29% recorrem ao cartão de crédito e 44% já precisaram de empréstimo ou crédito pessoal para arcar com despesas relacionadas à moradia.

A falta de planejamento financeiro também é um desafio: 53% não se preparam para reajustes de contas e têm dificuldades de ajustar o orçamento.

“Os dados destacam a importância do planejamento financeiro para entender o orçamento, já que um terço da população nunca calculou um dos gastos mais altos do dia a dia”, reforça Thiago. “A moradia é uma necessidade básica, mas, sem esse controle, o peso das despesas pode se tornar um problema”.

Sobre a pesquisa

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinion Box entre 24 julho e 1º de agosto de 2025, contando com 1.073 entrevistas com brasileiros de diferentes regiões, faixas etárias e classes sociais, para compreender a percepção sobre gastos com moradia e o impacto no orçamento familiar.





