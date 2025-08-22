3ª Feira Popular de Livros acontece nesta sexta-feira (22), em Macapá

Cerca de 100 títulos de obras literárias amapaenses estarão em exposição e venda durante o evento

O Movimento Literário Afrologia Tucuju, realiza na próxima sexta-feira (22), a partir das 17h, a 3ª edição da Feira Popular de Livros de Macapá, em frente à Casa do Artesão, centro da cidade. O evento busca, entre outros objetivos, aproximar leitores e escritores em um ambiente de troca cultural e valorização da produção local.

A Feira abre espaço para autores de diferentes estilos, apresentarem suas obras e compartilharem experiências com o público. Mesmo aqueles que não se cadastraram anteriormente, poderão participar.

A programação é diversa e conta com intervenções poéticas, leitura, contação de histórias, música, exposição de artes visuais e outras interações artísticas, além da venda de livros, lançamentos, e diversas atividades relacionadas.

De acordo com o coordenador do projeto, Cristofe Lacerda, o intuito é levar a literatura para as ruas, de forma acessível a todos, fortalecendo a cena literária do Amapá.

“A Feira, como o próprio nome diz, é popular, então o convite está aberto para quem escreve e deseja mostrar o seu trabalho”, enfatizou o coordenador.

Negra Aurea, Lu de Oliveira, Claudia A. Flor d’Maria, Márcia Galindo, Tiago Quingosta, Ivaldo Souza, Mary Paes, Aog Rocha e Raih Amorim, são alguns dos artistas com presença confirmada no evento. A editora amapaense O Zezeu, fará parte da Feira com exposição e venda de livros de autores locais.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT/AP) e Casa do Artesão.

FICHA TÉCNICA DO EVENTO

Idealizador do projeto: Ivaldo Sousa

Direção geral: Cristofe Lacerda Sousa e Cristiane Lacerda Sousa

Produção: Movimento Literário Afrologia Tucuju

Auxiliar de produção: SECULT, SETE

Coordenadores: Cristofe Lacerda Sousa, Cristiane Lacerda Sousa, Ivaldo Sousa, Márcia Galindo, Maria Aurea, Ana Cleia Sousa, Graça Senna, José Maria

Fotógrafos: Cristiane Sousa, Aog Rocha

Social media: Cristofe Sousa, Cristiane Sousa, Jojo

Filmaker: Cristiane Sousa, Cristofe Sousa

Fotos: Arquivo do Movimento Afrologia Tucuju

Atendimento à imprensa: (96)99179-4950

