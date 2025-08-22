sexta-feira, agosto 22, 2025
Últimos:

AMAZÔNIA BRASIL RÁDIO WEB

Cultura & informação da Amazônia para todo o planeta desde 11 de novembro de 2000

AmapáLiteratura

3ª Feira Popular de Livros acontece nesta sexta-feira (22), em Macapá

Livia Almeida

Cerca de 100 títulos de obras literárias amapaenses estarão em exposição e venda durante o evento

O Movimento Literário Afrologia Tucuju, realiza na próxima sexta-feira (22), a partir das 17h, a 3ª edição da Feira Popular de Livros de Macapá, em frente à Casa do Artesão, centro da cidade. O evento busca, entre outros objetivos, aproximar leitores e escritores em um ambiente de troca cultural e valorização da produção local.

A Feira abre espaço para autores de diferentes estilos, apresentarem suas obras e compartilharem experiências com o público. Mesmo aqueles que não se cadastraram anteriormente, poderão participar.

A programação é diversa e conta com intervenções poéticas, leitura, contação de histórias, música, exposição de artes visuais e outras interações artísticas, além da venda de livros, lançamentos, e diversas atividades relacionadas.

De acordo com o coordenador do projeto, Cristofe Lacerda, o intuito é levar a literatura para as ruas, de forma acessível a todos, fortalecendo a cena literária do Amapá.

“A Feira, como o próprio nome diz, é popular, então o convite está aberto para quem escreve e deseja mostrar o seu trabalho”, enfatizou o coordenador.

Negra Aurea, Lu de Oliveira, Claudia A. Flor d’Maria, Márcia Galindo, Tiago Quingosta, Ivaldo Souza, Mary Paes, Aog Rocha e Raih Amorim, são alguns dos artistas com presença confirmada no evento. A editora amapaense O Zezeu, fará parte da Feira com exposição e venda de livros de autores locais.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura (SECULT/AP) e Casa do Artesão.

FICHA TÉCNICA DO EVENTO

Idealizador do projeto: Ivaldo Sousa
Direção geral: Cristofe Lacerda Sousa e Cristiane Lacerda Sousa
Produção: Movimento Literário Afrologia Tucuju
Auxiliar de produção: SECULT, SETE
Coordenadores: Cristofe Lacerda Sousa, Cristiane Lacerda Sousa, Ivaldo Sousa, Márcia Galindo, Maria Aurea, Ana Cleia Sousa, Graça Senna, José Maria
Fotógrafos: Cristiane Sousa, Aog Rocha
Social media: Cristofe Sousa, Cristiane Sousa, Jojo
Filmaker: Cristiane Sousa, Cristofe Sousa

Fotos: Arquivo do Movimento Afrologia Tucuju

Atendimento à imprensa: (96)99179-4950

Você pode gostar também

Prêmio Inova SENAI 2021 está com inscrições abertas até 23 de outubro

Chico Terra

Unifap oferta 650 vagas em seis cursos de graduação na modalidade EaD

Livia Almeida

Tem promoção no ar! Acesse a lista de passagens aéreas com descontos nos voos de Macapá

Celso Martins

O que você pensa sobre este artigo?

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.