Amapá tem 40.603 casos confirmados, 2.254 em análise laboratorial, 28.684 pessoas recuperadas e 626 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quinta-feira, 20, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 40.603 casos confirmados e 2.254 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 24.897 casos suspeitos.

Novos casos

O boletim de agora traz 392 novos casos confirmados, sendo 95 em Macapá, 51 em Santana, 32 em Laranjal do Jari, 20 em Mazagão, 57 em Oiapoque, 22 em Pedra Branca, 40 em Porto Grande, 3 em Serra do Navio, 44 em Vitória do Jari, 14 em Tartarugalzinho, 10 em Amapá, 2 em Ferreira e 2 em Calçoene.

Óbitos

Também há o registro de 4 novos óbitos nos municípios de Macapá e Porto Grande.

Macapá: três vítimas, duas do sexo feminino. Uma delas, de 22 anos, sem comorbidades declaradas; outra de 44 anos, com neoplasia e doença renal, os óbitos ocorreram em 19 e 3 de agosto, respectivamente. A outra vítima é um homem de 77 anos, com neoplasia, falecido em 19 de agosto;

três vítimas, duas do sexo feminino. Uma delas, de 22 anos, sem comorbidades declaradas; outra de 44 anos, com neoplasia e doença renal, os óbitos ocorreram em 19 e 3 de agosto, respectivamente. A outra vítima é um homem de 77 anos, com neoplasia, falecido em 19 de agosto; Porto Grande: óbito de um homem de 78 anos, cardiopata e hipertenso, falecido em 17 de agosto.

Assim, o Amapá chega a 626 mortes em municípios. (Macapá 421/ Santana 82/ Laranjal do Jari 43/ Mazagão 7/ Oiapoque 19/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 12/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 13/ Tartarugalzinho 4/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 3/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 5/ Pracuúba 2).

Recuperados

Entre os recuperados, estão 28.684 pessoas. (Macapá 11.250/ Santana 3.144/ Laranjal do Jari 3.242 / Mazagão 900/ Oiapoque 1.573 / Pedra Branca 2.385 / Porto Grande 942 / Serra do Navio 495 / Vitória do Jari 1.185/ Itaubal 250 / Tartarugalzinho 866 / Amapá 348 / Ferreira Gomes 517 / Cutias do Araguari 514 / Calçoene 729 / Pracuúba 344).

Dos 40.603 casos confirmados:

Macapá: 16.460

Santana: 6.105

Laranjal do Jari: 4.092

Mazagão: 1.339

Oiapoque: 2.420

Pedra Branca: 2.461

Porto Grande: 1.070

Serra do Navio: 582

Vitória do Jari: 1.853

Itaubal 286:

Tartarugalzinho: 942

Amapá: 465

Ferreira Gomes: 535

Cutias do Araguari: 522

Calçoene: 1.121

Pracuúba: 350

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 4.340, sendo:

Macapá: 1.644

Santana: 972

Laranjal do Jari: 0

Mazagão: 67

Oiapoque: 338

Pedra Branca do Amapari: 4

Porto Grande: 412

Serra do Navio: 25

Vitória do Jari: 30

Itaubal: 8

Tartarugalzinho: 540

Amapá: 52

Ferreira Gomes: 2

Cutias do Araguari: 162

Calçoene: 77

Pracuúba: 7

Internações

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é 114 de pacientes, sendo 92 casos confirmados e 22 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 83 estão no sistema público (14 em leito de UTI /69 em leito clínico) e 9 estão na rede particular (7 em leito de UTI /2 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 8 estão no sistema público (0 em leito de UTI /8 em leito clínico), e 14 estão na rede particular (0 em leito de UTI /14 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 11.201

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

