262 anos de Macapá: cinco dias de programação marcarão aniversário da cidade

A prefeitura divulgou a programação que marcará os 262 anos da cidade de Macapá. Serão cinco dias de festa, com início marcado para 31 de janeiro, com samba no novo Mercado Central; e atividades esportivas e artísticas no CEU das Artes. A programação contará ainda com shows de artistas regionais, artes cênicas (teatro, circo e dança) e literatura, com contação de histórias.

No sábado, 1º de fevereiro, à tarde, terá atividades esportivas com a Remada Ecológica, no Canal do Jandiá. À noite, ocorrerá o Festival Curta Macapá com mostra de filmes curta-metragem, que acontecerá no Mercado Central. Domingo, dia 2 de fevereiro, pela manhã, terá a corrida de rua Macapá 262 anos. À noite, a programação contará com a Festa de Iemanjá, na Beira-Rio.

No dia 3 de fevereiro, segunda-feira, à noite, haverá Estação Juventude edição especial. Na terça-feira, 4 de fevereiro, dia do aniversário de Macapá, terá missa em ação de graças na igreja matriz de São José, encontro das bandeiras, cortejo artístico e do Banzeiro do Brilho de Fogo. À tarde, as comemorações seguem com shows e almoço no novo Mercado Central.

Confira a programação:

31/01/2020

Arte e Esporte no CEU das Artes – 16h às 21h

Local: CEU das Artes

Samba no Mercado – 19h às 2h

Local: Mercado Central

01/02/2020

Remada Ecológica – 13h às 19h

Local: Complexo do Jandiá

Festival Curta Macapá – 19h à 0h

Local: Mercado Central

02/02/2020

Corrida de Rua Macapá 262 Anos – 5h30 às 10h

Local: Praça Floriano Peixoto

Festa de Iemanjá – 18h à 0h

Local: balneário da Fazendinha

03/02/2020

Estação Juventude Edição Especial – 18h à 0h

Local: Praça Floriano Peixoto

04/02/2020

Missa em Ação de Graças – 7h às 10h

Local: Igreja de São José de Macapá

Encontro das Bandeiras e Cortejo Macapá 262 Anos -10h às 11h

Local: em Frente à igreja de São José

Aniversário de Macapá – 11h às 18h

Local: Praça Floriano Peixoto

Almoço no Mercado Central – 12h às 18h

Local: Mercado Central

Kelly Pantoja

