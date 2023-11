Projeto musical O Canto de Rio do reúne artistas no Farofa Tropical, neste sábado, 02/12

O Projeto O Canto de Rio propõe valorizar a cultura e a arte, via apresentação Musical, pela difusão de técnicas rítmicas, danças, utilizando as canções, que evocam o cotidiano das populações ribeirinhas e suas relações com os recursos naturais.

O Autor do Projeto, Eduardo Du Norte é cantor, compositor e instrumentista com foco na música amazônica.

Iniciou a Carreira em 2008 e com 15 anos de estrada faz parte de diversos grupos musicais.Atualmente, além da carreira solo, desenvolve um trabalho com o grupo tambores encantados.

Trabalhos:

3 álbuns lançados, Vida de Artista (2011), Algo Mais(2016), Negro Sol e Vai Sabiá (2022).

Defendendo a canção Leilão de Abril, participou do Festival de jazz de Rio das Ostras- RJ em 2015.

Idealizador do Baile dos Botos no Rio de Janeiro, onde ocorreram 5 edições.

Recentemente fez turnê no Sul e Sudeste com o Show o Canto do Rio.

Em Macapá, o Movimento Cultural Arte da Pleta Faz a produção desse encontro de Rios, com o amazonense Eduardo.

O evento que reúne artistas como Zé Miguel, Sabrina Zahara e Mestre Ivamar acontece neste sábado, 02/12 no Farofa Tropical.

