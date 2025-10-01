‘Não vejo a hora de ver pronta, pra me mudar pra debaixo’, diz idosa de 104 anos que terá casa reformada com apoio do MP-AP

Aos 104 anos, dona Ernestina de Souza, moradora de uma área de ressaca no bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá, não esconde a ansiedade em ver sua casa reformada. Conhecida carinhosamente como Tia Nenêm, após mais de um século, está prestes a realizar o sonho de ter uma moradia digna, graças a uma iniciativa que conta com o apoio do Ministério Público do Amapá (MP-AP).

As Promotorias de Justiça da Família de Macapá encabeçaram uma campanha solidária para arrecadar recursos destinados à reforma do imóvel, orçada em cerca de R$ 50 mil. Com a divulgação da iniciativa, a venda de rifas e a mobilização de parceiros foi possível iniciar a reforma.

A antiga casa, em condições precárias, precisou ser demolida e uma nova estrutura já começou a ser erguida. O projeto arquitetônico foi elaborado por técnicos do Ministério Público e prevê sala, cozinha, quarto, banheiro e um sistema de distribuição de água. A expectativa é de que a residência seja entregue nas próximas semanas.

“Nós já tivemos muita ajuda e eu quero agradecer quem colaborou até aqui. Mas ainda não alcançamos o valor total previsto para a reforma e precisamos de mais apoio para finalizar a obra da Tia Nenêm”, ressalta o promotor da Família, Flávio Cavalcante.

As doações para a conclusão da reforma podem ser feitas via pix para a Associação de Idosos e Amigos do Amapá (ASSIEAP), na chave CNPJ 32.408.582/0001-36. O comprovante deve ser encaminhado para o WhatsApp da Promotoria da Família: (96) 99186-9114.

O presidente da associação, Ivo Oliveira, reforça a relevância da iniciativa para a centenária. “A Tia Nenêm é uma idosa muito ativa na comunidade, faz parte da nossa associação e, em uma das visitas à sua residência, observamos a necessidade de pedir apoio ao Ministério Público para organizar essa reforma e garantir mais segurança a ela”, afirmou.

A ideia inicial era inscrever a centenária em um programa habitacional, mas ela recusou. Não quis deixar o lugar onde criou memórias, vínculos e vive há mais de 50 anos. Agora, Tia Nenêm aguarda ansiosa para voltar ao lar onde construiu sua história, desta vez em uma casa segura e digna, fruto da solidariedade da comunidade e do apoio do Ministério Público do Amapá. “Não vejo a hora de ver pronta, pra me mudar pra debaixo”, finalizou dona Ernestina.

Serviço:

Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amapá

Texto: Jésseca Rabelo

Gerente de Comunicação: Gilvana Santos

Contato: asscom@mpap.mp.br

Via Site MP-AP

