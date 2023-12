A doméstica Doralice Marinho, de 38 anos, vai morar com a filha de 10 anos na casa própria.

Por: Crystofher Andrade

O sonho de ter a casa própria se tornou realidade para mil famílias no Conjunto Miracema, na Zona Norte de Macapá, na segunda-feira, 18. Entre os contemplados, estão mais de 170 beneficiários que deixam de depender do aluguel social pago pela Prefeitura de Macapá. A medida deve gerar uma economia de R$ 735 mil à gestão municipal.

A empregada doméstica Doralice Marinho, de 38 anos, está entre o grupo de novos moradores que não depende mais do aluguel social. Ela vivia com a filha de 10 anos no bairro Perpétuo Socorro, na Zona Leste da capital. Em um dia de chuva, o telhado desmoronou e diversos eletrodomésticos foram perdidos.

Por conta dos problemas, Dora, como gosta de ser chamada, mudou-se para outra casa no mesmo bairro, onde pagava aluguel. Ela conta que foi despejada pelo proprietário na última quarta-feira, 13, e no mesmo dia, soube que era uma das contempladas com uma casa no novo habitacional.

“O dono do lugar nos despejou. Parece que o mundo tinha caído sobre a gente. No mesmo dia, eu vim ver minha casa. A felicidade é imensa. Muitos pensavam que eu não ia conseguir. Agora posso dizer que tenho onde morar”, conta a moradora, que chorava mostrando o nome impresso na folha de contrato.

Dita inúmeras vezes durante a cerimônia, a palavra reconstrução simboliza todo o esforço da diarista, que passou por diversas dificuldades. Dora tem o desejo de se mudar para o novo lar ainda esta semana.

“Quero reconstruir minha vida. Eu não imaginava que tudo isso estava acontecendo. É um sonho realizado depois de tantos desafios”, conta a trabalhadora.

Inauguração

A cerimônia de entrega das fases 3 e 4 do Conjunto Miracema contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao lado do governador, Clécio Luís, entregou as chaves das casas aos novos moradores. Também estiveram presentes os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; das Cidades, Jader Filho, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, além dos senadores Randolfe Rodrigues e Davi Alcolumbre.

A primeira fase do habitacional foi entregue em 2022. Foram entregues mil novas residências com rede de saneamento, acesso à educação e segurança, que vão beneficiar famílias que enfrentavam situações de vulnerabilidade social.

O habitacional, conta com recursos do Fundo de Arrendamento Familiar (FAR), articulados pelos senadores Davi Alcolumbre e Lucas Barreto, e do Governo do Estado, que, desde janeiro, investiu cerca de 40% dos recursos totais da obra para a entrega das duas últimas etapas do conjunto.

Foto: Nayana Magalhães/GEA

Legenda: Agora, Doralice não depende mais do aluguel social

