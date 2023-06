MEC autoriza implantação do curso de Psicologia

Graduação deverá ser ofertada em 2024.

Nos dias 22 e 23 de junho de 2023 a Universidade Federal do Amapá (Unifap) recebeu visita in loco do Ministério da Educação (MEC) para avaliação de autorização do curso de Bacharelado em Psicologia, na modalidade presencial, obtendo nota 4.

Para o reitor da Unifap, Prof. Dr. Júlio César Sá de Oliveira, a autorização revela o resultado de um trabalho efetivo em equipe. “É preciso enaltecer o trabalho de todos no sentido de estarem preparados e comprometidos com um curso que fará toda a diferença para Macapá e região, evidenciado para a Comissão do MEC que as condições de ensino, pesquisa e extensão estão presentes”, afirmou.

O pró-reitor de Ensino de Graduação, Prof. Dr. Christiano Ricardo dos Santos, destacou a importância de um curso de Bacharelado em Psicologia para Macapá e região.

“De forma geral, e tradicionalmente falando, a Psicologia é um curso ligado diretamente com a saúde mental e bem-estar das pessoas. Durante todo o curso o nosso acadêmico trabalhará em entender como as pessoas são psicologicamente e como elas podem se tornar pessoas mais felizes, produtivas e realizadas. O profissional de psicologia pode atuar numa gama infindável de possibilidades que são imediatamente absorvidas pelo mercado na atualidade”, observou o pró-reitor.

Segundo a procuradora institucional da Unifap, Úrsula Stephanie Ferreira de Souza, a comissão do MC avaliou três pilares: o projeto pedagógico, corpo docente e a infraestrutura física da Universidade.

Sobre o curso

O curso Bacharelado em Psicologia terá duas ênfases: a primeira focaliza a promoção da saúde e a prevenção de doenças, enquanto a segunda volta-se às experiências em educação, assistência social e segurança pública.

“Ambas as ênfases são compatíveis com demandas atuais da população amapaense, aspecto que denota a preocupação da Unifap em cumprir seu papel social junto à comunidade na qual está inserida”, avalia o reitor da Unifap, Prof. Dr. Júlio César Sá de Oliveira.

A matriz curricular está organizada em 4.605 horas, distribuídas em cinco anos de estudo a serem executados em regime de tempo integral, nos turnos vespertino e noturno.

A previsão é que a Unifap comece a ofertar a graduação a partir do primeiro semestre de 2024.

