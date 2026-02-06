Projeto Afro Conexão lança audiovisual sobre Encontro dos Patrimônios: Carimbó e Marabaixo nesta sexta, 06

Nesta sexta-feira, 06, as 10h, acontece o lançamento do curta-documentário “Afro Conexão – Encontro dos Patrimônios: Carimbó e Marabaixo”, de Val Costa, no Colégio COC Macapá Norte.

O audiovisual é parte do projeto Afro Conexão, um intercâmbio Cultural dos Patrimônios (Marabaixo e Carimbó) que promove o encontro e o diálogo entre duas importantes manifestações afro-brasileiras da Região Norte: o Marabaixo, do Amapá, e o Carimbó, do Pará.

O projeto iniciou em 2025, e contou com oficina e workshop no mês de novembro, durante o encontro dos tambores, no mês da Consciência Negra. Buscando fortalecer o reconhecimento, a valorização e a salvaguarda desses patrimônios imateriais, ampliando o intercâmbio de saberes entre mestres, artistas e comunidades tradicionais.

As atividades contaram com palestra e Oficinas de Val Costa, promovendo reflexões sobre ancestralidade, memória coletiva e a importância da transmissão desses saberes às novas gerações.

Todas as ações foram registradas e agora serão apresentadas em formato de audiovisual, com depoimentos, segundo uma das produtoras Andreia Lopes da Arte da Pleta, o projeto foi voltado para territórios e grupos em situação de vulnerabilidade social e cultural.

“O projeto atua como espaço de formação, vivência e transmissão de conhecimentos ancestrais, envolvendo mestres da cultura popular, músicos, compositores, artistas, professores, estudantes, lideranças comunitárias e moradores de comunidades tradicionais. O público contempla diferentes faixas etárias e níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental incompleto até o ensino superior” destaca Andreia.

O projeto contou com a participação do ator, diretor e cantor Tom Rodrigues, do projeto “Circula o Carimbó Rio Belém Macapá”, fortalecendo o diálogo intercultural e ampliando o alcance regional da ação.

O projeto Afro Conexão foi contemplado pelo Edital 003/25 – Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) – Governo Federal, como uma potente celebração da memória, da identidade e do patrimônio cultural imaterial do Brasil.

Serviço:

Lançamento do curta-documentário

Data: 06 de fevereiro de 2026

Hora: 10h

Local: Colégio COC Macapá Norte

Endereço: BR-156, Zona Norte, Macapá

Contato: Andreia Lopes – Arte da Pleta – 96 98140-1689

Pérola Pedrosa – 96 99127-9591

