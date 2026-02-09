quarta-feira, fevereiro 11, 2026
Estudo identifica preferência por slots entre jogos de cassino online em cassino

Livia Almeida

Levantamento com dados de acesso mostra que os slots concentram a maior parte da popularidade entre os jogos de cassino online no país, em um cenário regulatório recente e ainda em adaptação.

Pesquisa com base em dados de navegação e acesso às plataformas digitais aponta que os jogos de cassino baseados em slots seguem como a principal escolha dos usuários brasileiros, concentrando mais de 90% do interesse no início de 2026, mesmo após mudanças relevantes no ambiente regulatório do setor.

Um levantamento realizado por uma das principais casas de apostas em operação no país mostra que a preferência por slots continua sendo a maior no site. No total, mais de 90% de toda a atividade em jogos no cassino são feitas na categoria. Os dados confirmam a manutenção de um padrão já observado ao longo de 2025, com pouca alteração na distribuição de interesse entre as diferentes categorias de jogos disponíveis.

De acordo com a pesquisa, os slots concentram a maior parte dos acessos, superando com ampla margem outras modalidades oferecidas pelas operadoras. Títulos temáticos como Touro Sortudo, Fortune Tiger e Fortune Rabbit aparecem entre os mais procurados, refletindo a adesão a jogos com regras objetivas e interface visual reconhecida pelo público. A recorrência desses nomes nas primeiras posições indica uma concentração de consumo em poucos produtos, enquanto o restante do portfólio registra participação limitada.

As demais categorias apresentam desempenho mais restrito. Os chamados crash games figuram como a segunda modalidade mais acessada, embora com volume significativamente inferior ao dos slots. Jogos como bingo, roleta virtual e formatos de game show também aparecem no levantamento, mas sem impacto relevante no panorama geral. Já as opções tradicionais de cassino ao vivo, como pôquer, bacará e blackjack, seguem com índices reduzidos de procura entre os usuários brasileiros.

O levantamento foi divulgado em um contexto marcado pela consolidação da regulamentação federal dos cassinos online no Brasil. Desde a entrada em vigor das novas regras, as operadoras autorizadas passaram a cumprir uma série de exigências, como o pagamento de outorga de R$ 30 milhões, a incidência de 12% sobre a receita bruta de jogos (GGR) e a adoção de mecanismos de reconhecimento facial e ferramentas de jogo responsável. Também foram estabelecidas regras para meios de pagamento, com restrições ao uso de criptomoedas e cartões de crédito.

Com a licença concedida pelo Ministério da Fazenda, essas casas de aposta passaram a operar em âmbito nacional. Em contrapartida, empresas credenciadas apenas por governos estaduais enfrentam limitações territoriais, podendo atuar somente dentro de suas respectivas jurisdições. Para o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório (IBDRE), Thiago Valiati, esse cenário gerou desequilíbrios entre os diferentes modelos de autorização. Segundo ele, a sobreposição de normas trouxe impactos diretos à concorrência e ampliou a insegurança jurídica no setor.

Mesmo com o avanço regulatório, o mercado ilegal segue presente. Plataformas não autorizadas continuam em funcionamento, apesar das iniciativas para bloqueio de sites irregulares. Enquanto operadoras licenciadas cumprem obrigações técnicas, financeiras e tributárias, agentes fora da legislação operam sem os mesmos custos. Esse contexto adiciona pressão a um mercado que ainda passa por ajustes, ao mesmo tempo em que mantém elevada concentração do interesse dos jogadores nos jogos de slots.

