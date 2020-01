Edital do concurso do Senado deve sair ainda no primeiro semestre deste ano

O presidente da Comissão Examinadora do concurso do Senado declarou que que o edital do certame deve sair ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo Roberci Ribeiro, o edital está em fase de ajustes do conteúdo que será cobrado. Questões relacionadas às cotas para negros e pessoas com deficiência também estão sendo revisadas. Mais informações na reportagem de Lívia Torres, da Rádio Senado.

Fonte: Agência Senado

