Cientistas comprovam novamente a Teoria da Relatividade Geral de Einstein

Após a Teoria da Relatividade Geral ser observada em outra galáxia pela primeira vez, a criação de Albert Einstein foi comprovada novamente por cientistas, em estudo publicado nesta semana.

A teoria de Einstein consiste na equação E = mc², a qual relaciona a massa, a energia e a velocidade propagada pela luz no vácuo. Com mais recursos do que na época de sua invenção, ela foi comprovada por uma equipe de pesquisadores do European Southern Observatory (ESO) ao compreender a reação ocorrida quando uma estrela entra em um buraco negro.

Com dados coletados pelo Very Large Telescope, a pesquisa se estendeu por 26 anos, com o instrumento de observação voltado ao centro da Via Láctea, onde há um buraco negro 4 milhões de vezes maior do que o Sol.

