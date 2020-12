Presença da Força Nacional é prorrogada em cinco estados

Tempo de permanência da força vai até março de 2021



Está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (21) a prorrogação da permanência de agentes da Força Nacional de Segurança, até março de 2021, nos estados do Espírito Santo, Paraíba, Goiás, Pernambuco e Paraná, todos atendidos pelo Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta, denominado Em Frente Brasil.

No município de Cariacica, na Grande Vitória, a presença da corporação na região não é novidade. Desde de agosto de 2019 os agentes estão na cidade capixaba com o maior número de homicídios no estado.

A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça, André Luiz de Almeida Mendonça.

