Em reta final, Feirão Serasa Limpa Nome registra mais de 4,7 milhões de acordos e oferece telefone gratuito para negociação de dívidas

Só no estado do Amapá são mais de 20 mil débitos quitados

O Feirão Serasa Limpa Nome entra em sua reta final, oferecendo as últimas oportunidades para que os consumidores possam negociar mais de 332.189.924 dívidas com condições especiais. Até o momento, a ação, que teve início no dia 23 de fevereiro, contabiliza 4,7 milhões de acordos fechados e amplia operação com atendimento telefônico gratuito até o dia 1º de abril, pelo telefone 0800 591 5161.

Ao todo, o mutirão que reúne 2,2 mil empresas soma mais de R$ 14 bilhões em descontos concedidos. No recorte regional, o estado do Amapá já registra mais de 21.422 acordos fechados, com cerca de R$ R$ 53.915.131,00 em descontos concedidos, mostrando a forte adesão local ao mutirão.

Para Daniel Nure, especialista em educação financeira da Serasa, a quantidade de acordos mostra um consumidor que busca renegociar suas pendências:

“Em relação ao Feirão do ano passado para esse, houve um aumento de 18,03% no número de acordos no Amapá. Esse movimento indica que os brasileiros estão buscando negociar cada vez mais e priorizam o pagamento de dívidas com descontos e ofertas que cabem no bolso. Por isso, é tão importante mutirões de negociações de dívidas”.

Serviço de atendimento telefônico retorna à 35ª edição

A megaoperação “Alô Serasa”, que oferece atendimento telefônico gratuito para negociação de dívidas, também retorna nos últimos dias do mutirão, após registrar alta procura nas edições anteriores. A ação acontece a partir de 25 de março e se estende até o encerramento do Feirão, em 1º de abril, pelo telefone 0800 591 5161, das 08h às 20h.

Desde sua criação, em novembro de 2024, já foram 105 mil atendimentos e mais 44 mil acordos fechados apenas pelo telefone, sem custos adicionais. A iniciativa busca reforçar as oportunidades em um novo canal de contato para o consumidor e ajudar os mais de 357.306 de inadimplentes no estado, que somam mais de R$ 1.392.072 em dívidas.

“Muitos brasileiros não podem sair para ir presencialmente a agência dos Correios, mas também buscam por um atendimento mais próximo para tirar dúvidas e entender melhor as condições”, comenta Daniel Nure. “A partir da ligação, consumidores podem conversar com atendentes treinados sem sair de casa, tirando suas dúvidas, negociando com facilidade para retomar a vida financeira sem dívidas”.

Alerta para golpes

A Serasa reforça a importância de atenção redobrada com números suspeitos para evitar golpes e fraudes. O canal 0800 591 5161 apenas recebe chamadas dos consumidores, ou seja, não telefona para ninguém para negociar dívidas. “Se o número for diferente ou similar, com apenas um ou dois algoritmos diferentes e está te ligando, esse não é o atendimento oficial”, orienta Nure.

A Serasa reforça que o canal 0800 foi aberto em caráter de excepcionalidade para atuar exclusivamente para negociação de dívidas e assuntos relacionados ao Feirão Limpa Nome. Outros serviços podem ser respondidos pelo telefone 3003-6300 ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096, como ocorre todos os dias de segunda a sexta-feira durante todo o ano.

Para saber mais sobre a ação “Alô, Serasa”, acesse:

https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/alo-serasa

Informações à imprensa: serasa@vcrp.com.br

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

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