Ueap adere ao Sisu para o ingresso de estudantes em cursos de graduação

Universidade vai ofertar 760 vagas por meio de sistema nacional de seleção de vagas para o ensino superior.

A Universidade do Estado do Amapá (Ueap) aderiu, para o seu Processo Seletivo de 2026, ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Governo Federal. Dessa forma, 760 vagas de 15 cursos de graduação da universidade serão oferecidas através da plataforma, que iniciará suas inscrições no dia 19 de janeiro e se estenderá até o dia 23 do mesmo mês.

No Sisu deste ano, poderão ser utilizadas as notas dos candidatos que realizaram o Enem de 2023, 2024 ou 2025, sempre optando pela opção válida de maior nota, alcançada a partir dos pesos atribuídos para cada pontuação feita nas quatro áreas da prova e a redação, definidos pelos cursos.

O estudante definirá duas opções de curso, turno, local e universidade de sua preferência. No fim de cada dia do período de inscrição, o concorrente poderá visualizar sua situação dentro da classificação geral da vaga.

No dia 29 de janeiro, será publicado, pelo Ministério da Educação, o resultado da chamada regular. Caso o candidato não seja aprovado em nenhuma das duas vagas indicadas, ele poderá optar por uma das opções até o dia 2 de fevereiro, entrando assim para a lista de espera.

Também, a partir de 2 de fevereiro, começa o período de matrículas na Ueap dos candidatos aprovados na chamada regular. As chamadas da lista de espera estão programadas para serem realizadas a partir de 11 de fevereiro. O estudante aprovado na universidade já deve iniciar seu curso no período letivo 2026.1, pois todas as vagas ofertadas pela instituição são referentes a esse período.

“Neste ano, a Universidade do Estado do Amapá inovou ao aderir ao Sisu, ampliando o acesso aos nossos cursos de graduação e possibilitando a participação no programa Pé-de-Meia Licenciaturas, que garante apoio financeiro aos estudantes”, destaca a pró-reitora de Graduação da Ueap, Heryka Nogueira.

Pé-de-Meia Licenciaturas

Novidade no Sisu deste ano, o Pé-de-Meia Licenciaturas vai fornecer bolsas mensais de R$ 1050,00. Para realizar sua inscrição e participar da iniciativa, o estudante precisa ser aprovado pelo Sisu e se matricular em um curso de Licenciatura, além de ter obtido nota média simples igual ou superior a 650 pontos no Enem.

Editais do Processo Seletivo 2026

Nem todas as 820 vagas oferecidas pela Ueap em seu Processo Seletivo serão disponibilizadas via Sisu. As 60 vagas referentes aos cursos de Letras Inglês, Espanhol e Francês serão ofertadas por meio de um Processo Seletivo próprio, detalhado no edital disponível no link abaixo. Os candidatos interessados podem também verificar o edital com as regras específicas da Ueap no Sisu 2026, também no link abaixo.

Para mais informações sobre as vagas oferecidas pela Ueap no Sisu, o estudante precisa também entrar no site oficial do sistema. É importante que os estudantes interessados também leiam atentamente o edital do Sisu 2026, para verificar as regras do sistema mais detalhadamente.

