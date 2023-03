Sims inicia recadastro do Passe Livre Estudantil

A Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social (Sims) lança em 14 de abril o recadastramento dos programas sociais geridos pelo governo do Estado, dentre eles o Passe Livre Estudantil. Em 2022, por conta da Pandemia, cerca de 3 mil estudantes acessaram o benefício. Este ano, a expectativa é atender entre 5 a 7 mil beneficiários.

Nesta terça-feira, 28, técnicos da secretaria reuniram com diretores do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap) para discutir o recadastramento do programa. O nivelamento é necessário pois os beneficiários do Passe Livre saem do banco de dados do benefício da meia-passagem. “Um dos critérios para ter acesso ao passe livre é estar inserido no cadastro da meia-passagem”, explica Renivaldo Costa, diretor de comunicação do Setap.

A Sims pretende realizar o cadastramento simultaneamente em Macapá, Santana e Mazagão, na Escola Graziela Reis de Souza, Centro Vitória Régia e Colégio Dom Pedro I.

O calendário ainda será divulgado pela Sims somente no dia 14 de abril, em evento que ocorrerá no Sebrae, mas o recadastramento deve ocorrer até o final do mês para que os estudantes já garantam o benefício a partir de maio.

Documentos necessários para o Passe Livre:

Declaração escolar atualizada;

Folha resumo do Cadastro Único;

Carteira de Identidade e CPF do aluno e do responsável (em caso de menores de idade);

Carteira de Trabalho do responsável (caso seja menor de 18 anos de idade);

Carteira de Passe Escolar e comprovante de recadastramento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap);

Comprovante de residência atualizado;

Comprovante de renda do estudante e/ou responsável.

Ascom/Setap

