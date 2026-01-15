quinta-feira, janeiro 15, 2026
GEA promove ação do Janeiro Branco para conscientização sobre saúde mental e emocional em Macapá

Livia Almeida

Evento na Praça da Samaúma, no bairro Araxá, reúne serviços da Rede de Atenção Psicossocial, orientações e programação cultural para a população.

O Governo do Amapá realiza na quarta-feira, 28, a partir das 17h, uma ação em referência à campanha nacional Janeiro Branco, dedicada à promoção da saúde mental e do bem-estar emocional. A atividade será realizada na Praça da Samaúma, localizada em frente ao Ministério Público Estadual, no bairro Araxá, em Macapá.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), por meio da Coordenação Estadual de Saúde Mental (CESM). O objetivo é fortalecer o diálogo sobre o cuidado preventivo, ampliar o acesso a orientações especializadas e aproximar a comunidade dos serviços oferecidos pela Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) mantida pelo Estado.

De acordo com o coordenador estadual de Saúde Mental interino, Ivã Zorthea, o Janeiro Branco é um importante instrumento de sensibilização para a quebra de preconceitos. “A campanha reforça a necessidade de falarmos sobre saúde mental de forma contínua, incentivando a busca por cuidado, o acolhimento e a redução do estigma em torno do tema”, destaca o gestor.

Durante a programação, as unidades da RAPS estarão reunidas para oferecer atendimentos informativos e orientações diretas aos cidadãos. Além dos serviços de saúde, o evento contará com um momento simbólico de “abraço à samaúma”, representando o acolhimento e o fortalecimento de vínculos coletivos, seguido de um luau com atrações musicais de artistas locais.

A atividade é realizada de forma integrada entre a CESM, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps AD e Caps Gentileza) e o serviço de Psiquiatria. A ação faz parte da estratégia do Governo do Estado para promover a conscientização e o bem-estar emocional em ambientes de convivência social e valorização da cultura amapaense.

Agência de Notícias do Amapá

