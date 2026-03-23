Cristiane Ramos de Jesus toma posse como chefe-geral da Embrapa Amapá em solenidade no dia 13 de abril

A Embrapa Amapá realizará, no próximo dia 13 de abril, às 9h, no auditório do centro de pesquisa, em Macapá, a solenidade de posse da pesquisadora Cristiane Ramos de Jesus no cargo de chefe-geral da instituição. A cerimônia contará com a presença da presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, além de autoridades, empregados, parceiros institucionais, familiares e demais convidados.

Pesquisadora da Embrapa, a bióloga Cristiane Ramos de Jesus possui trajetória consolidada na pesquisa agropecuária, com atuação voltada ao desenvolvimento sustentável da Amazônia e ao fortalecimento da ciência e da inovação no estado do Amapá. Ao assumir a chefia-geral, ela reafirma o compromisso da instituição com a geração de tecnologias, transferência de conhecimento e fortalecimento das parcerias com produtores, comunidades, instituições públicas e organizações da sociedade.

A presença da presidente da Embrapa, Silvia Massruhá, reforça a importância estratégica da Embrapa Amapá na pesquisa agropecuária brasileira, especialmente em temas relacionados ao combate a pragas quarentenárias (mosca-da-carambola e vassoura-de-bruxa da mandioca), bioeconomia, segurança alimentar e adaptação da produção às condições da Amazônia.

Cristiane é a primeira mulher a chefiar a Embrapa Amapá

Pela primeira vez, uma mulher ocupa o cargo máximo da Embrapa Amapá. Gaúcha de Porto Alegre, Cristiane tem 52 anos, é divorciada e mãe de duas filhas. A nova chefe-geral é graduada em Ciências Biológicas, possui mestrado em Biologia Animal e doutorado em Agronomia (Fitotecnia) sempre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.,

A pesquisadora ingressou na pesquisa da Embrapa Amapá em 2005 como bolsista custeada pelo CNPq e pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado do Amapá (Setec). Encerrado o período como bolsista, Cristiane já adaptada ao Amapá e otimista com as perspectivas de desenvolvimento do estado, ingressou no quadro de professores da Universidade do Estado do Amapá (UEAP). Dois anos depois, em novembro de 2010 Cristiane retornou à Embrapa Amapá, como pesquisadora concursada.



Dulcivânia Freitas, Jornalista DRT/PB 1063-96

Núcleo de Comunicação OrganizacionalEmbrapa Amapá

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Macapá/AP

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