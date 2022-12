Grupo artístico apresenta “O Auto da Estrela Guia” nesta sexta-feira (30), no Curiaú

Finalizando as atividades do ano de 2022 a Companhia Tucuju de Artes Integradas apresenta seu espetáculo de fim de ano “O Auto da estrela Guia – um causo circense”. A apresentação acontece nesta sexta-feira (30), na Maloca Tia Chiquinha, no Curiaú.

A apresentação encerra o projeto “Ocupação Caixote Cultural”, desenvolvido ao longo deste ano pela Companhia e pela sua sede, denominada Teatro Caixote Cultural, espaço localizado no bairro jardim felicidade (zona norte de Macapá). Em breve, esse novo espaço, que passa atualmente por adaptações, poderá ter uma estrutura mínima para sediar atividades culturais e beneficiar os moradores de seu entorno.

Desta vez a atividade teatral acontece na comunidade quilombola do Curiaú.

Para Jhou Santos, diretor do projeto:

“Estamos fazendo esse esforço de manter nossas atividades, de construir um teatro na zona norte de Macapá, de manter a tradição de apresentações do “Auto da estrela Guia” no fim de ano, mesmo sem incentivos maiores. Enquanto não podemos desenvolver apresentações com uma estrutura mínima e adequada em nossa sede, estamos olhando os bairros e espaços no entorno do Caixote Cultural, oportunizando outros públicos e contribuindo com uma circularidade de atividades culturais na zona norte de Macapá”.

Jhou Santos é Diretor da Companhia Tucuju e do Teatro Caixote Cultural.

Sinopse:

O espetáculo conta a história de uma trupe circense que tem a missão de contar e apresentar a história do nascimento de um messias que irá alegrar a humanidade. Com acrobacias, malabarismos e esquetes clownescas a história já conhecida por todos nós, é encenada de uma maneira divertida.

Ficha Técnica :

Dramaturgia: Coletiva

Concepção artística e direção de produção: Jhou Santos

Elenco: Adalton Baia, Allan Gomes, Ingrid Ranna e Jhou Santos.

Fotografias: Josimar Nascimento

Arte Design: Pedro Stkls

Assessoria de imprensa: Mary Paes

Promoção: Projeto Ocupação Caixote Cultural

Realização: Companhia Tucuju de artes integradas

Serviço

O Auto da Estrela Guia

Dia 30 de dezembro | Sexta-feira | 19h30

Local: Maloca Tia Chiquinha | Curiaú | Macapá/AP

