Volta às aulas: Governo do Amapá encanta alunos com ‘planetário’ na escola estadual do Conjunto Miracema, em Macapá

Atração integrou a programação de início do ano letivo na Escola Carlos Alberto Vieira, na Zona Norte da capital.

Por: Cássia Lima

A programação de volta às aulas de 2024, organizada pelo Governo do Amapá, divertiu crianças na rede estadual de ensino. Nesta segunda-feira, 26, mais de 109 mil alunos de 310 escolas iniciaram o ano letivo com acolhimento e muita diversão.

As atividades contaram com uma recepção calorosa, brincadeiras, gincanas esportivas, plantio de mudas, exibição de filmes, nas unidades escolares, além do Planetário da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Setec), que encantou os estudantes, na Escola Estadual Carlos Alberto Viana, no Conjunto Miracema, na Zona Norte de Macapá.

O planetário é composto por uma cúpula inflável, um projetor altamente tecnológico que possibilita a sensação de realidade aumentada em 360°, com ambientação por som, além de climatização por ar-condicionado portátil, e tem capacidade para comportar até 35 pessoas por sessão.

A aluna da Escola Carlos Alberto Viana, Mayara Cardoso, de 10 anos, conheceu o espaço pela primeira vez e ficou encantada com a experiência. “Eles falaram e nos mostraram os corpos celestes e pudemos ver as estrelas pertinho, foi muito legal. Eu amei!”, explicou.

O Governo do Estado organizou a programação de forma simultânea em todas as escolas estaduais, especialmente a recepção aos estudantes e o plantio de mudas. O tema da programação, escolhida pelos profissionais da Secretaria de Estado da Educação (Seed), para o ano de 2024, tem o tema: “Educação, Cidadania e Sustentabilidade”, que busca provocar, fomentar e incentivar a comunidade escolar a realizar programações pautadas na COP 30, que ocorre em 2025, em Belém.

“Essa iniciativa coletiva agrega na nossa escola e principalmente nos fortalece como educação. Buscamos promover acolhimento, amor e muita amizade em nossa escola”, disse a diretora da Escola Carlos Alberto, Luzianne Frasão.

Para o patrono da educação amapaense 2024, professor Manoel Batista, as atividades visam dois grandes objetivos. “Nossas ações precisam gerar conhecimento e memórias afetivas. A escola deve ser esse espaço de sorrisos, alegrias e acolhimento sempre. Ver os alunos se divertindo e com olhares tão curiosos mostra que estamos fazendo muito por nosso estado”, enfatizou o professor Batista.

A programação também será realizada em escolas que retornam às atividades no dia 4 de março, devido ao calendário de obras do ano passado.

Investimentos

Para garantir a volta às aulas, o Governo do Amapá investiu mais de R$ 1,9 milhões na manutenção das escolas, com recursos provenientes do Tesouro Estadual, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Foram repassados os recursos para alimentação escolar de unidades de tempo regular e escolas de educação de tempo integral, do mês fevereiro. O investimento é de mais de R$ 3,2 milhões. Além disso, algumas escolas receberam reparos na rede física e elétrica para garantir melhor qualidade nos ambientes de ensino-aprendizagem.

Foto: Evandro Vilhena/Seed—

Secretaria de Estado da Comunicação – SECOM

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...