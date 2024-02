Delegações do Startup20 no Amapá conhecem as instalações do SENAI

A recepção para as delegações aconteceu na Sede do SENAI no Amapá, que abriga os principais laboratórios das áreas de atuação da instituição no estado. Os visitantes conheceram as metodologias utilizadas e fizeram intercambio de conhecimento. Durante a programação, realizada nesta segunda-feira (26/02).

A delegação da Turquia, e as delegações nacionais do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás foram recebidas pela equipe técnica do SENAI. Foi apresentado ainda o Serviço de Tecnologia e Inovação, que presta consultoria para empresas e o Hub de Inovação SENAI SESI.

Participação do SENAI Amapá no Startup20

A participação do SENAI Amapá na programação do encontro contou ainda com a palestra “Construindo Futuro: estratégias globais para capacitar a força de trabalho de tecnologia”, que tratou sobre a formação especifica de profissionais para as áreas de tecnologia e inovação.

“Além de debater as atividades de formação de mão de obra para trabalharem nessas startups, estamos criando redes de conexões com outros organismos de educação para formar com qualidade esses profissionais”, explicou Pedro Fauro, Gerente de Educação e Tecnologia do SENAI Amapá.

Durante o evento também foi assinado o edital da 2ª Edição do Programa Startup Indústria, para o fomento e consultoria de startups industriais do Amapá. A divulgação do documento está prevista para o dia 1º de março e inscrições no mesmo mês.

O Startup20

O Startup20 Amapá é o encontro internacional de startups, que no Brasil é realizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) em parceria com o Governo do Estado e o Sebrae, no período de 23 a 26 deste mês. O evento internacional de inovação, tecnologia e empreendedorismo, acontece pela primeira vez no País e reúne autoridades, representantes e empresários das 20 maiores economias do mundo.

São debatidos incentivos a iniciativas de desenvolvimento sustentável para empresas. As discussões, que serão levadas à cúpula do G20, que será realizada em novembro no Rio de Janeiro, também são consideradas preparatórias para a Conferência da ONU pelas Mudanças Climáticas, a COP30, que acontece em 2025 em Belém.

