Instagram retira atualização de interface após fortes críticas dos fãs

Após poucas horas de reclamações, empresa decidiu voltar para feed na vertical

Carlos Felipe

A equipe do Instagram disponibilizou uma atualização para o aplicativo alterando de maneira significativa a interface de usuário e a maneira como se interage com o feed de imagens. O porém é que isso gerou tantas críticas e reclamações dos usuários que a subsidiária do Facebook decidiu voltar para a versão anterior do aplicativo.

O que mudou com o infame update foi que o Instagram alterou o feed para rolar na horizontal. É importante notar que, desde quando o serviço foi lançado (em 2010), ele utiliza uma rolagem na vertical para explorar as postagens dos usuários.

Com o update, também era possível passar para a próxima foto postada por pessoas que você segue dando um toque na tela, como se fosse um Story do Instagram.

“Desculpe por isso, era para ser um teste muito pequeno, mas acabou indo [para uma audiência] maior do que nós antecipamos”.

-Adam Mosseri, chefe do Instagram através de sua conta no Twitter

Veja mais no Mundo Conectado