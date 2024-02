Escritora baiana lança livro que aborda espiritualidade e ancestralidade

Nesta quinta-feira, 29, a escritora baiana Kássia Luana lança seu quarto livro: Martina. Uma história forte e emocionante que promete impactar muitas pessoas por sua identificação. Martina é uma mulher que precisa lidar com suas fragilidades e medos para conquistar a felicidade. Para quem se interessa por espiritualidade, ancestralidade e cura, o livro promete agradar muito.

Nascida em Itabuna, Kassia mora em Porto Seguro há pouco mais de 14 anos. Vencedora do prêmio Melhores do ano como melhor Escritora 2023 (Porto Seguro); semifinalista do Rota festival de roteiros (curta); aprovada para ingressar no renomado Projeto Marieta (2024), ela nos dá uma entrevista sobre seu novo livro. Confira a seguir!

Entrevistador – De onde vem a inspiração para seu trabalho?

Kássia – A inspiração pode surgir de várias formas. Principalmente se você limpa o canal com frequência e se mantém conectado, exercitando a mente… E isso não significa que precise fazer grande esforço. Então pode vir no banho, enquanto mexe na horta ou alimenta seu filho…

Entrevistador – Como surgiu Martina?

Kássia – uma tarde estava em casa conversando com meu marido depois do almoço e as ideias começaram a surgir na minha mente. Imediatamente fui para o computador e comecei a escrever. As ideias iam se organizando e não consegui parar por dias até concluir. Ele surgiu como um roteiro e, após pouco mais de um ano, senti que a mensagem precisava chegar. Fosse através do filme ou do livro.

Entrevistador – Quem é Martina?

Kássia – Uma mulher, como muitas de nós, que passou a vida inteira se culpando, se odiando, julgando e fugindo de si mesma. E que, consequentemente, criou mais situações para validar esses sentimentos. Mas, assim como todos nós na vida, hora ou outra temos que enfrentar nosso medo da Verdade, parar de se esconder e fugir. E nesse momento ela precisa tomar a decisão mais importante da vida. Martina é inspiradora.

Entrevistador- você diz na sinopse do livro que muito da história foi baseada em fatos reais.

Kássia – E foi…

Entrevistador – Pode falar sobre isso?

Kássia – Muitas de nós, mulheres, principalmente negras, passamos a vida ouvindo coisas negativas sobre nós mesmas e, de tanto ouvir, começamos a acreditar. Então no passado eu me permiti passar por situações de violência e abuso por acreditar que de alguma forma eu merecia aquilo. Foram anos de terapia, estudo e prática da espiritualidade para mudar muitas coisas em mim, incluindo a imagem que tinha de mim mesma. Hoje, que posso dizer com toda certeza que conquistei a vida que sempre sonhei, resolvi usar os meios que conheço e tenho para mostrar às pessoas que é possível encontrar a saída. Que é possível achar o caminho! Ser feliz.

Entrevistador- Um spoiler desse caminho?

Kássia- Passará sempre pela terapia e espiritualidade. E também por se cercar de pessoas que realmente te amam e acreditam em você.

Entrevistador- Quem são suas inspirações?

Kássia – Nos roteiros, nos livros ou na vida? (Risos)

Entrevistador- Em tudo.. (risos)

Kássia – Meu filho, meu marido (que, inclusive, edita e diagrama meus livros), minhas amigas.. Nos roteiros, Maira Oliveira, Shonda rhimes, Tarantino… Nos livros, Steven Pressfield, Antonella Ylama, professor Hélio Couto (que mudou minha vida completamente). Professora Lúcia Helena Galvão, Viola Davis, May Andrade, Mandi e Cadu (do curso CIMT). São algumas que me lembro. Tem muito mais.

Entrevistador – Onde os leitores podem encontrar o livro Martina?

Kássia – Uiclap, Amazon, Apple Books, Google. Também no meu site www.kassialuana.com

