TRE Amapá recebe último lote de novo modelo de urnas eletrônicas

Foram recebidas 122 unidades do modelo UE 2022, totalizando 2.150 novas urnas para as Eleições 2024

O parque de urnas do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) foi 100% renovado com a chegada de 122 urnas eletrônicas na segunda-feira, 26. O último lote é composto pelas unidades do modelo UE 2022.

A partir do ano de 2024, o TRE Amapá passará a operar com os modelos de 2020 e 2022, sendo 1.322 urnas do modelo 2022 e 828 do modelo 2020. Ao todo, 2.150 equipamentos estarão disponíveis para o pleito deste ano no estado, para que as eleitoras e eleitores possam ir às urnas para escolher seus representantes, prefeitos e vereadores, nos 16 municípios amapaenses.



O presidente do TRE Amapá, desembargador João Lages, reforça que a renovação do parque de urnas eletrônicas é fundamental para o pleito de 2024 devido às inovações empregadas nos novos modelos, o que garante a segurança e agilidade na apuração das eleições.

“Com a renovação do parque de urnas eletrônicas, o TRE-AP está entre os 5 estados da região Norte a realizar o pleito de 2024 com o parque totalmente renovado e com tecnologia de ponta”, disse.



No mês de novembro de 2023, a Justiça Eleitoral Amapaense já havia recebido um lote de 1.332 novas urnas eletrônicas, modelo UE 2022. Com a remessa, os modelos antigos, datados de 2009, 2010 e 2011, que que já atingiram o ciclo de vida útil, foram substituídos. As urnas modelo 2015 foram transferidas para o TRE do Pará e os equipamentos datados de 2013 foram destinados para outro Regional.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...