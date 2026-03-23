Documentário paraense “Conexão Viela Norte” é selecionado para mostra nacional de periferias do Ministério das Cidades

O curta documentário Conexão Viela Norte, dirigido por Suzan Souza, foi selecionado para a primeira edição da Mostra Nós, iniciativa do Ministério das Cidades que reconhece produções audiovisuais e fotográficas realizadas em periferias de todo o Brasil. A obra está entre os oito filmes escolhidos na categoria audiovisual e será exibida durante o Encontro Nacional de Periferias, que acontece no dia 21 de março, em São Paulo.

Produzido em Belém do Pará, o filme acompanha o encontro entre os artistas Pisada Cabôca e Moraes MV, que constroem uma fusão potente entre carimbó, coco e rap. A narrativa evidencia a música como ferramenta de resistência, identidade e (re)existência periférica na Amazônia, atravessada por marcadores de raça, território e diversidade sexual.

A Mostra Nós integra uma política da Secretaria Nacional de Periferias voltada à valorização da produção cultural das favelas brasileiras. Ao todo, foram selecionados oito curtas de até dez minutos em diferentes linguagens, com exibição prevista em atividades públicas, plataformas digitais como a PerifaFlix e inclusão no Mapa das Periferias.

Mais de mil representantes de comunidades de todo o país são esperados no Encontro Nacional de Periferias, evento que reunirá iniciativas de cerca de 350 territórios urbanos. Além da exibição dos filmes selecionados, a programação inclui premiações, oficinas, mesas de debate e o lançamento de um diagnóstico nacional sobre iniciativas periféricas.

Suzan Souza representará o filme no evento, marcando a presença da Amazônia e de produções independentes do Norte em um espaço estratégico de articulação nacional. Para a diretora, o documentário nasce como um gesto político e coletivo:

“O filme parte da periferia como espaço de produção cultural, memória e articulação comunitária. A música e a palavra aparecem como ferramentas de afirmação, pertencimento e transformação social.”

Com uma equipe majoritariamente formada por pessoas negras e LGBTQIAPN+, Conexão Viela Norte reafirma o compromisso com a autorrepresentação e com a construção de narrativas feitas por quem vive os territórios retratados.

Mais do que um registro artístico, o curta se insere em uma tradição de produção cultural periférica que tensiona estigmas e propõe novas formas de contar a Amazônia: a partir de dentro, com protagonismo e linguagem própria.

A seleção do filme na Mostra Nós reforça o potencial das periferias amazônicas como polos de criação, inovação estética e pensamento político. Conexão Viela Norte é um projeto selecionado pelo Edital de Audiovisual Fomento Inciso I – Lei Paulo Gustavo.

SERVIÇO

O quê: Exibição do curta documentário Conexão Viela Norte na Mostra Nós

Onde: Casa de Portugal, São Paulo (SP)

Quando: 21 de março de 2026

Evento: Encontro Nacional de Periferias

Realização: Ministério das Cidades / Secretaria Nacional de Periferias

Classificação: Livre

Entrada: Gratuita (mediante inscrição no evento)

Moraes MV

Moraes MV é MC, compositor, arte-educador e produtor musical de Belém (PA). Reconhecido pela força de suas letras, constrói um repertório comprometido com questões sociais e raciais. Desenvolve um trabalho autoral que coloca o território amazônico no centro de sua criação artística, articulando a vivência da periféria e processos coletivos. Em 2025, lançou o álbum “Ontem, Hoje e Amanhã”. Redes sociais: https://www.instagram.com/moraesmv_/

Pisada Cabôca

O Pisada Cabôca é um grupo de cultura popular formado por mulheres e pessoas não-binárias nortistas da cidade de Belém, Pará. Suas referências artísticas partem de trabalhos deixados por mestres/mestras e por artistas da contemporaneidade que usam como expressão identitária o carimbó, o coco, a capoeira e outros ritmos populares. O trabalho do conjunto consiste na produção de obras autorais e releituras musicais. As participantes do conjunto atuam individualmente em diferentes segmentos da arte, são profissionais da música, da literatura, do teatro, da arte-educação, da palhaçaria, da capoeira e da dança. Em suas apresentações artístico-culturais há, além da música popular, momentos de intervenções cênicas e recitação de poesias. Redes Sociais: https://www.instagram.com/pisadacaboca/

Suzan Souza

Atuante na cena cultural amazônica, Suzan Sousa desenvolve e executa projetos audiovisuais, musicais e eventos culturais com foco na cultura negra, periférica e independente. Sua trajetória recente evidência consolidação em produção executiva, coordenação de equipes multidisciplinares e gestão de projetos de médio porte, articulando criação artística, planejamento e viabilidade financeira. Nos últimos dois anos, ampliou sua atuação do campo da coordenação para a direção e gestão estratégica de projetos audiovisuais e musicais. Redes Sociais: https://www.instagram.com/_suzansousa/

Mais informações: Disponíveis nos canais oficiais do Ministério das Cidades e da Secretaria Nacional de Periferias

Assessoria de imprensa:

Matheus Botelho

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