UBAM doa móveis à Prefeitura de Serra do Navio

O prefeito Élson Belo (PT do B), de Serra do Navio, foi pessoalmente à sede da União Brasileira de Municípios (UBAM), no centro de Macapá, para receber a doação de móveis de escritório, que servirão para reequipar secretarias e órgãos da prefeitura.

Segundo a presidente estadual e coordenadora da UBAM na Região Norte, Alandy Cavalcante, a doação faz parte de uma das ações da entidade, através do Programa de Aparelhamento das Prefeituras, que vem beneficiando os municípios filiados, os quais têm atravessado forte crise financeira, impossibilitando a aquisição de móveis, computadores, televisores, equipamentos hospitalares e automóveis, os quais serão disponibilizados pela UBAM no decorrer dos próximos meses para outros municípios amapaenses.

Alandy destacou a parceria que a entidade mantém com o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e enalteceu o trabalho sério e competente do seu Presidente, Desembargador Manoel Brito, que disponibilizou uma importante quantidade de móveis, em excelente estado de conservação, os quais deverão ser entregues também aos municípios de Amapá, Calçoene, Oiapoque, Pracuuba e Tartarugalzinho.

Ela enfatizou a capacidade técnica da UBAM para a elaboração de projetos para 2019, que atenderão às emendas de bancada e parlamentares, as quais serão apresentadas ao Orçamento da União no dia 1º de Novembro, tanto para gerenciamento de resíduos, como para construção de novas salas de aula, creches, ginásios de esportes, academias comunitárias e cursos de capacitação de gestores e servidores municipais.

Na entrega solene, estiveram presentes, o prefeito Élson Belo, a primeira dama do município, Dani Lobato e secretários, Alandy Cavalcante, presidente estadual da UBAM, o presidente nacional da entidade, Leo Santana, além de parte da equipe administrativa da UBAM, formada Geise Costa e Alcilene Barros,

Ascom/UBAM