Ator Gesio Amadeu morre após complicações de Covid

Aos 73 anos, o ator Gesio Amadeu morreu nessa quarta-feira (5), em São Paulo, após complicações por conta da Covid-19. A notícia foi divulgada pelo seu filho, o cineasta Mario Amadeu, pelo Facebook. “Meu pai acabou de falecer. Falência múltipla de órgãos. Por hora somente essa informação. Assim que possível postaremos mais. Obrigado”, escreveu aos seguidores.

Gesio foi internado em junho com o diagnóstico de Covid-19. A sua morte foi em decorrência de falência múltipla de órgãos. O quadro era grave, sensibilizando ainda mais os colegas de trabalho, que chegaram a promover campanhas em prol de doação de sangue para o ator e outros pacientes internados.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 6 de agosto com inscrições pela web

Momento Espírita: Momentos…

Amapá tem 37.318 casos confirmados, 2.761 em análise laboratorial, 25.492 pessoas recuperadas e 588 óbitos

O elenco de Chiquititas, um dos trabalhos mais prestigiados do ator, realizou até um vídeo em homenagem ao eterno Chefe Chico, que na época ainda estava internado. Além da novela no SBT, Gesio também fez parte da infância de muita gente com a sua participação no Sítio do PicaPau Amarelo, na Globo. Seu último trabalho foi na série infanto-juvenil Bugados, do canal Gloob.

Veja mais no site MSN

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...