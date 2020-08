Inflação pelo IGP-DI sobe 2,34% em julho, diz FGV

Indicador acumula taxa de inflação de 6,98% no ano



O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) teve inflação de 2,34% em julho, taxa superior ao 1,60% de junho, segundo dados divulgados hoje (6) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o indicador nacional acumula taxas de inflação de 6,98% no ano e de 10,37% em 12 meses.

A alta da taxa de junho para julho foi puxada por aumentos nas taxas dos três subíndices que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, subiu de 2,22% em junho para 3,14% em julho.

Veja também:

Vagas de emprego do Sine Macapá para 6 de agosto com inscrições pela web

Momento Espírita: Momentos…

Amapá tem 37.318 casos confirmados, 2.761 em análise laboratorial, 25.492 pessoas recuperadas e 588 óbitos

Segundo a FGV, o Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, passou de 0,36% para 0,49% no período. Já o Índice Nacional de Custo da Construção subiu de 0,34% para 1,17%. O IGP-DI foi calculado com base em preços coletados entre os dias 1o e 31 de julho deste ano.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...