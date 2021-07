Fumcult divulga resultado preliminar das canções selecionadas no 1° Festival da Canção Macapaense

O Fescam terá investimento de aproximadamente R$18 mil em premiações para valorização da música amazônica.

A Fundação Municipal de Cultura (Fumcult) divulgou nesta quinta-feira (29) o resultado preliminar das 20 canções selecionadas no 1° Festival da Canção Macapaense (Fescam). O processo irá premiar canções inéditas, em língua portuguesa, com duração máxima de quatro minutos. O objetivo é fomentar a produção musical na capital.

De acordo com o diretor-presidente da Fumcult, Alain Cristophe Medeiros, os candidatos que tiveram suas canções inabilitadas podem entrar com recurso nesta sexta-feira (30).

‘’Com o fim da curadoria realizada com integrantes do movimento artístico da música e da literatura, que avaliaram o conteúdo das letras das músicas, estamos divulgando o resultado das canções pré-selecionadas. Na sexta receberemos os recursos. A análise inicia no sábado, dia 31 de julho’’, explica.

O resultado final com as 20 canções selecionadas será divulgado no dia 3 de agosto, na plataforma virtual da Fumcult no endereço eletrônico http://fumcult.macapa.ap.gov.br. As músicas selecionadas concorrerão às premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar, além de Melhor Arranjo, Intérprete e Música Popular.

Fescam

O 1° Festival da Canção Macapaense será executado em três dias, com apresentações virtuais, em decorrência da pandemia da Covid-19. A transmissão ocorrerá pelas redes sociais da Prefeitura de Macapá e parceiros do projeto. As canções selecionadas serão registradas em um álbum virtual de plataformas digitais.

Confira abaixo as canções pré-selecionadas:

· Pororoca – Sabrina Ferreira Polezze (Sabrina Zaraha)

· Nega Jolie – Amadeu Leopoldo de Sá Cavalcante Neto (Amadeu Cavalcante)

· Retrato de Abril – José Helder de Sousa Brandão / Zé Miguel (Helder Brandão)

· Macunaíma – Raimundo Nonato Nunes da Soledade / Wilson Cardoso / Marcelinho do Cavaco / Jefferson Mexicano (Nonato Soledade)

· Canícula – Ronilson Mendes de Sousa (Ronilson Mendes)

· No Pé do Tambor – Zaqueu de Oliveira Santos (Zaqueu Santos)

· Nega do Curiaú – Márcia Lucélia Silva Torres (Lucélia Torres)

· Jardineiro Cantor – Benedito Oscar Santos da Silva (Harinama Sukhi Das)

· Ave Poema – Aroldo Pedrosa Araújo (Aroldo Pedrosa)

· Sina (l) dos Tempos – Caroline Pereira Trindade (Carol)

· Uirapuru– Rafael Senra Coelho (Rafael Senra)

· Amazônia Meu País – Benedito Clei dos Santos Barbosa (Cley Lunna)

· Mobília – Ingrid Lara de Araújo Utzig / Marcelo Garbine (Banda Desiderare)

· Estradas Festivaleiras – Raimundo Nonato da MG Chermont Júnior (Chermont Jr.)

· Meu Raio de Sol – Ana Letícia Malema Sfair de Andrade (Letícia Sfair)

· Oração – João Carlos Silva Amorim (João Amorim)

· Um Açaí Para Arrematar – Aurilene Batista Balieiro (Lene Balieiro)

· Heranças – Jamersom Carneiro de Melo (Jota Mambembe)

· O Que Há Por Vir – João Guilherme Sousa Guedes (Guilherme Guedes)

· Tambor Que Contagia – Delson dos Anjos Moreira (Delson Moreira)

