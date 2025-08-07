Curso de aperfeiçoamento para professores da rede pública está com inscrições abertas

Edital de seleção está disponível em: https://www2.unifap.br/cepp/.

Por Kleber Soares

A Universidade Federal do Amapá (Unifap), por meio da Rede Nacional de Formação Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica (Renafor), está com inscrições abertas para curso de aperfeiçoamento voltado aos professores da rede pública de ensino que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE) e na Educação Especial na perspectiva inclusiva, com ênfase no atendimento a alunos com deficiência e Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ao todo, são ofertadas 532 vagas para o estado do Amapá: 312 para Macapá, 110 para Mazagão e 110 para Santana. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet até o dia 9 de agosto, por meio do site: https://www2.unifap.br/cepp/edital-no-1-2025-renafor/.

A capacitação será realizada na modalidade semipresencial, dividida em seis módulos de 30 horas cada. Dessas, 14 horas em Educação a Distância (EaD) e 16 horas presenciais por módulo. O curso procura oferecer formação continuada com base na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, além de fomentar uma cultura escolar inclusiva no contexto amazônico, por meio da qualificação de docentes das redes municipal, estadual e federal de ensino do Amapá.

Entre os pré-requisitos para participação estão: ser professor ou professora da Educação Básica da rede pública (Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II ou Ensino Médio), estar em exercício, ou ser profissional de apoio da Educação Especial atuando diretamente com estudantes público-alvo da Educação Especial, também em exercício.

Mais informações estão disponíveis no edital: https://www2.unifap.br/cepp/files/2025/07/EDITAL-RENAFOR.pdf.

