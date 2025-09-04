“Fãs de música eletrônica têm diversão garantida com DJs KVSH e Liu na 54ª Expofeira do Amapá.”

Os maiores talentos da música eletrônica no Brasil prometem atmosferas vibrantes na quinta-feira, 4, no Parque de Exposições da Fazendinha.

A maior vitrine de negócios sustentáveis da Amazônia só expande o “line-up” de artistas nacionais que agitam o público no Parque de Exposições da Fazendinha e promovem o Amapá como palco de desenvolvimento e turismo. Nesta quinta-feira, 4, a 54ª Expofeira “vai explodir” com uma noite de eletrônica de peso com os remixes de Deep House, Bass e Pop dos DJs KVSH, a partir das 0h45, e Liu, das 1h45 até 2h30, após o show dos irmãos Henrique & Juliano.

Organizado pelo Governo do Amapá, o evento conta com nove dias de programação, de 30 de agosto até 7 de setembro, e celebra a marca histórica dos 100 mil empregos formais no estado, sendo mais de 20 mil apenas em dois anos e oito meses da atual gestão. O evento também sedia a 1ª ExpoAmazônia – “Abrindo as Fronteiras do Futuro”, em preparação do Amapá para a COP30.

Dos anúncios feitos pelo governador Clécio Luís, já se ocorreram as atrações nacionais gratuitas das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel, da rainha do axé Ivete Sangalo, a banda de rock cristão Rosa de Saron, e a noite gospel com Cassiane e Maria Marçal, além do sambista pagodeiro Alexandre Pires, na última quarta-feira.

DJ Liu

DJ Liu é um nome reconhecido na cena eletrônica brasileira por sua versatilidade e presença marcante em festivais e clubes por todo o país. Nascido na cidade de Chapecó, Santa Catarina, ele começou sua jornada musical ainda na adolescência, explorando diferentes gêneros antes de se especializar na música eletrônica. Sua carreira deslanchou com a conquista do prêmio de Melhor DJ Regional pela revista “House Mag” em 2011, um reconhecimento que o impulsionou para palcos maiores, como o renomado festival Tomorrowland Brasil.

Com um estilo que mescla house, techno e suas próprias produções, DJ Liu se destaca por sets vibrantes e pela interação com o público. Além de sua atuação como DJ, ele também é produtor musical, com diversas faixas lançadas por gravadoras nacionais e internacionais. Sua paixão pela música e sua habilidade em criar uma atmosfera única o tornaram uma figura proeminente, consolidando seu nome entre os grandes talentos da música eletrônica no Brasil.

DJ KVSH

KVSH, nome artístico de Luciano Ferreira, é um dos nomes mais influentes da música eletrônica brasileira, conhecido por popularizar o gênero Brazilian Bass. Nascido em Palhoça, Santa Catarina, ele começou a produzir música eletrônica em 2014, mas foi em 2016 que sua carreira decolou com o remix da música “Cante por Nós”, do cantor Gabriel Elias, que viralizou nas plataformas de streaming. A partir daí, sua ascensão foi meteórica, conquistando o público com um som que mistura elementos de deep house, pop e vocais marcantes.

O sucesso de KVSH se consolidou com hits como “Tokyo Drift”, “Sede Pra Te Ver” e, principalmente, “2.0”. Sua música transcende as pistas de dança, tornando-se popular em festas e rádios, o que o levou a se apresentar em grandes festivais como Rock in Rio e Lollapalooza. Além de DJ e produtor, ele é fundador da “KVSH Records”, selo que visa impulsionar novos talentos e consolidar o Brazilian Bass no cenário global. Com um estilo autêntico e sets energéticos, KVSH se tornou um dos artistas mais ouvidos do Brasil, representando a nova geração da música eletrônica nacional.

A 54ª Expofeira reforça seu papel de impulsionador do desenvolvimento sustentável na Amazônia, como uma grande vitrine para empresas e empreendedores de todos os portes. Com fomento do turismo, da cultura e da economia sustentável, a edição deste ano conta com uma programação gratuita de peso. Na sexta-feira, 5, Manu Bahtidão retorna à Expofeira e, na mesma noite, o Parque de Exposições recebe o sucesso estrondoso do piseiro de Léo Foguete. No sábado, 6, o forró de Xand Avião e o “Festival das Aparelhagens”, com nove grupos do Amapá, prometem agradar todos. No domingo, 7, a programação cultural encerra com a sofrência de Jorge & Mateus.

Com o tema “Amazônia Sustentável e Desenvolvida”, a 54ª Expofeira do Amapá iniciou no sábado, 30, e segue até 7 de setembro. Realizado pelo Governo do Estado e a Associação dos Músicos e Compositores (AMCAP), o evento é a maior edição da história, com uma área 46% maior que no ano passado. Com cerca de 482 empresas expositoras, a maior vitrine de negócios e oportunidades da Amazônia marca a geração histórica de 100.870 mil empregos formais no estado. São 20.637 mil novos empregados desde janeiro de 2023, um crescimento de 25% em dois anos e sete meses de gestão. Além disso, a 54ª Expofeira deve movimentar, em média, mais de R$ 600 milhões em negócios, impulsionando setores como agronegócio, energia limpa e empreendedorismo popular.

A programação é diversa, com mais de 500 atrações culturais, incluindo um Espaço Gastronômico, um Parque de Diversões e eventos esportivos. Para garantir a segurança dos visitantes, o efetivo foi reforçado em 35%. Além disso, estratégias de atendimento de urgência e emergência também são ampliadas. A feira sedia ainda a 1ª ExpoAmazônia, em preparação do Amapá para a COP30 com destaque ao potencial do estado no desenvolvimento sustentável e economia verde.

Com apoio cultural do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e da Cervejaria Império, a programação também recebe shows nacionais gratuitos ao público. No line-up, foram confirmados artistas como Ivete Sangalo; Alexandre Pires; as duplas sertaneja Henrique & Juliano e Jorge & Mateus; Xand Avião, Manu Bahtidão; Léo Foguete; Cassiane e Maria Marçal. Além das bandas de forró Calcinha Preta e Limão com Mel; a banda de rock cristão Rosa de Saron; e o “Festival das Aparelhagens” com nove grupos do Amapá na Arena das Rainhas.

