Coletivo Juremas percorre o Amapá com exibições do Cine Juremas

Entre os dias 27 de novembro e 4 de dezembro, o Coletivo Juremas exibe cinco vídeos arte e mais dois outros trabalhos audiovisuais por meio do Cine Juremas, projeto contemplado na Lei Paulo Gustavo. A curta temporada traz o Calendário de exibição do CineJuremas, espaço itinerante vocacionado para o cinema e que acontece nos municípios de Macapá, Santana e Oiapoque.

As obras em exibição são: Os Corações de um Boto — Renato Pinheiro da Silva; Memórias de uma Pleta — Andreia da Silva Lopes; Histórias de Vida nas Áreas de Ressaca — Pedro Henrique Pereira da Silva; A jornada de Maria e a Samaúma – Raih Amorim; Exu é o Olho que Tudo Vê — Gizele Belfor Monteiro; Drops Amazônicos / Poema: Minha Poesia — Carla Nobre e Desculpa Não Dizer Que Te Amo — Beatriz Balby.

O Cine Juremas é uma idealização do Coletivo Juremas, e o projeto foi contemplado pelo Edital de Chamamento Público Nº 14/2023 – Latitude Zero por meio da Lei Paulo Gustavo, com apoio do Governo do Estado do Amapá, Secretaria de Cultura do Estado do Amapá, da produtora cultural Oi noiz Aki, da Central de Produção Colaborativa e da Periferia Brasileira das Letras.

CONFIRA O CALENDÁRIO DE EXIBIÇÕES

27 NOV – 10h – E.E. Francisco de Oliveira Filho – Anauerapucu, Santana/AP;

27 NOV – 16h – Colégio Amapaense – Macapá/AP;

28 NOV – 18h – CUFA-AP – Os Talentos da Melhor Idade 50+ – Local: CUFA (Av. São José, 1500 – Centro);

30 NOV – 20h – I Festival Lahivie dji Konetmã – Aldeia do Manga, Oiapoque/AP;

03 DEZ – 16h – 4º FLIMAC – E.E. Prof. Maria Cavalcante de Azevedo Picanço – Macapá/AP

03 DEZ – 20h – FLIMAC “Poesia Negra no Ylê” – YLÊ ASÉ OGUN TOJALONÃ (Av. Antônio Vidal Madureira, 2146 – Novo Horizonte);

04 DEZ – 8h – Nascentes do FLIMAC na E.E. José do Patrocínio;

04 DEZ – 16h – Nascentes do FLIMAC na E.E. Antônio João;

04 DEZ – 19h – Nascentes do FLIMAC na E.E. Antônio Castro Monteiro.

CONFIRA A FICHA TÉCNICA DO PROJETO

Curadoria: Alda Sirleni, Adriana Rodrigues, Hayam Chandra e Marcelo Nobre;

Assessoria de Imprensa: Bárbara Ribeiro e Ana Anspach;

Oficineiros: Camila Nobre, João Espíndola, Tainara Cavalcante, Renato Gemaque, Elaine Duarte, Pedro Henrique e Raih Amorim;

Coordenador(a) de Grupo de Trabalho: Carla Nobre, Kalebe Amil, Nathanael Zahlouth, e Andreia Lopes;

Manutenção de Redes Sociais: Bárbara Primavera;

Produtoras: Hayam Chandra e Maria Lua;

Libras: Marceline Guedes e

Acessibilidade para a Formação da Equipe: Raih Amorim.

Fonte: Ana Aspach/Assessoria de Comunicação

Curtir isso: Curtir Carregando...