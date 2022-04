Prefeitura de Santana reúne com moradores do Conjunto Habitacional Cristian Passos

Na tarde desta segunda-feira, 4, os moradores do Conjunto Habitacional Cristian Passos receberam a equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEMDUH) para planejar a cerimônia da entrega dos títulos habitacionais, que está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira, dia 14.

O conjunto habitacional é uma realização da Prefeitura Municipal de Santana, que por meio do antigo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) contemplou 60 famílias com um lar. O projeto foi concluído e entregue para usufruto dos moradores em 2019, no entanto, ainda restava a regularização das terras, conquista alcançada no primeiro semestre de 2022.

O secretário Helder Lima (SEMDUH), acompanhado de seus dirigentes, também ouviu as famílias acerca das melhorias que precisam ser galgadas na comunidade e pediu que todos cuidem de seu espaço de moradia, já que com a entrega das certidões os moradores tomam posse de seus lotes de forma definitiva.

Foto: Crisyiano Mendes

