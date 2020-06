Amapá tem 27.415 casos confirmados, 4.334 em análise laboratorial, 10.912 pessoas recuperadas e 394 óbitos

O Governo do Amapá atualiza nesta quinta-feira, 25, o boletim informativo sobre a situação do novo coronavírus no estado. Agora, são 27.415 casos confirmados e 4.334 em análise laboratorial. Os testes também descartaram 17.392 casos suspeitos.

O boletim de agora traz 496 novos casos confirmados, sendo 19 em Macapá, 66 em Santana, 92 em Laranjal do Jari, 69 em Mazagão, 84 em Oiapoque, 17 em Pedra Branca, 21 em Porto Grande, 12 em Serra do Navio, 27 em Vitória do Jari, 17 em Tartarugalzinho, 7 em Amapá, 27 em Calçoene, 29 em Calçoene e 9 em Pracuúba.

A atualização inclui também sete novos óbitos de pessoas naturais dos municípios de Macapá e Santana. Três deles ocorreram entre os dias 19 a 26 de maio, e os demais entre os dias 11 e 25 de junho. Todos estavam sob investigação.

Macapá: seis óbitos, entre eles, duas mulheres, uma de 38 anos, diabética; e outra uma de 81 anos, sem comorbidade declarada, ambas as mortes ocorreram no Hospital de Emergências (HE). Também foram registradas quatro vítimas do sexo masculino, sendo um de 43 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no HE; um de 44 anos, hipertenso, falecido em hospital particular; um de 46 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-1; e um de 65 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no HE;

Santana: um óbito de uma mulher de 90 anos, sem comorbidade declarada, ocorrido no Centro Covid-3.

Assim, o Amapá chega a 394 mortes em 15 municípios. (Macapá 242/ Santana 59 / Laranjal do Jari 40 / Mazagão 6/ Oiapoque 10/ Pedra Branca do Amapari 5/ Porto Grande 5/ Serra do Navio 4/ Vitória do Jari 10/ Tartarugalzinho 1/ Amapá 4/ Ferreira Gomes 2/ Cutias do Araguari 2 / Calçoene 2/ Pracuúba 2).

Entre os recuperados, estão 10.912 pessoas. (Macapá 4.545/ Santana 992/ Laranjal do Jari 1.805/ Mazagão 178/ Oiapoque 637/ Pedra Branca 1.113/ Porto Grande 162/ Serra do Navio 323/ Vitória do Jari 206/ Itaubal 65/ Tartarugalzinho 253/ Amapá 140/ Ferreira Gomes 209/ Cutias do Araguari 80/ Calçoene 161/ Pracuúba 43).

Dos 27.415 casos confirmados:

Macapá: 12.880

Santana: 3.617

Laranjal do Jari: 2.655

Mazagão: 862

Oiapoque: 1.463

Pedra Branca: 1.888

Porto Grande: 712

Serra do Navio: 378

Vitória do Jari: 802

Itaubal: 163

Tartarugalzinho: 371

Amapá: 289

Ferreira Gomes: 281

Cutias do Araguari: 451

Calçoene: 445

Pracuúba: 158

Já em relação aos casos suspeitos, os municípios declaram 7.871, sendo:

Macapá: 2.301

Santana: 1.783

Laranjal do Jari: 1.263

Mazagão: 180

Oiapoque: 212

Pedra Branca do Amapari: 34

Porto Grande: 203

Serra do Navio: 40

Vitória do Jari: 456

Itaubal: 14

Tartarugalzinho: 557

Amapá: 44

Ferreira Gomes: 75

Cutias do Araguari: 535

Calçoene: 60

Pracuúba: 114

O número de pessoas com Covid-19 em isolamento hospitalar nas redes pública e privada é de 216 pacientes, sendo 140 casos confirmados e 76 suspeitos.

Entre os casos confirmados, 115 estão no sistema público (42 em leito de UTI /73 em leito clínico) e 25 estão na rede particular (16 em leito de UTI / 9 em leito clínico).

Já entre os casos suspeitos, 19 estão no sistema público (0 em leito de UTI /19 em leito clínico), e 58 estão na rede particular (6 em leito de UTI /51 em leito clínico).

Em isolamento familiar: 15.969

Todos estes dados são do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL/AP) e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), que auxiliam o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) – dispositivo criado pelo Governo do Amapá para gerenciar a crise de COVID-19 no estado.

