Governo do Estado garante fomento para realização da 30ª Agropesc, no município de Amapá

O Governo do Estado garantiu o fomento de R$ 1,3 milhão para realização da 30ª edição da feira ‘Agropesc’, no município de Amapá, de 1º a 3 de dezembro. Em 2023, o evento tem um diferencial: além de fortalecer a economia, também vai reforçar as ações para minimizar os impactos da estiagem que afeta, de forma mais intensa, os municípios de Amapá, Pracuúba e Tartarugalzinho, na Região dos Lagos.

Na terça-feira, 21, o governador em exercício, Teles Jr, formalizou o convênio que garante o apoio junto à Prefeitura de Amapá. A Região dos Lagos é conhecida pelo potencial agropecuário e a diminuição das chuvas no local traz reflexos em setores como agricultura e pesca. Teles Jr. pontuou que, diante do cenário, a Agropesc apresentará ações de assistência social aos produtores, inserção tecnológica e conscientização ambiental.

“Em 2023, a Agropesc tem um carácter diferenciado e vai levar, além de oportunidade de negócios, assistência às famílias que são afetadas pela estiagem, soluções tecnológicas para os produtores, fomento para minimizar as perdas desses produtores. São iniciativas para amenizar os impactos da estiagem e, ao mesmo tempo, garantir que as atividades econômicas possam ocorrer para incentivar a geração de emprego e renda”, enfatizou Teles Jr.

Em novembro de 2023, o Governo do Estado decretou situação de emergência em Amapá, Tartarugalzinho e Pracuúba devido aos efeitos da estiagem.

Fortalecimento econômico

A programação da Agropesc vai acontecer no antigo Parque de Exposições, onde atualmente está localizado o Campus Território dos Lagos da Universidade do Estado do Amapá (Ueap), inaugurado em março de 2023.

A expectativa é que, assim como a Expofeira voltou, aquecendo a economia da região metropolitana, a Agropesc também retorne com fomento ao setor agro, incentivo aos produtores rurais e gerando possibilidade de renda extra aos empreendedores da região. Para o prefeito de Amapá, Carlos Sampaio, a feira vai aquecer a economia local.

“A parceria entre Prefeitura e Governo possibilita o retorno da Agropesc, fomentando todo o setor nesse momento de estiagem na região. Então é um momento muito importante para levar alternativas para que a gente possa ainda mais desenvolver o setor produtivo e a economia da região”, reforçou o prefeito.

O evento deve beneficiar não apenas o município de Amapá, mas toda a Região dos Lagos, que é conhecida pelo potencial agropecuário.

Agropesc 2023

Além de programação cultural, gastronomia e empreendedorismo, a feira contará com ações voltadas para a agricultura familiar da Região dos Lagos. Entre as atividades, haverá exposição de animais e venda de produtos de origem animal, em um trabalho coordenado pela Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá (Diagro).

“Uma das ações será a certificação dos derivados do leite na região, um trabalho coordenado pela Diagro. Então, essa Agropesc busca também apoiar esses empreendedores, por isso a atividade da agricultura familiar também estará presente na programação”, destacou o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado, Kelson Vaz.

O evento prevê oficinas e cursos do setor primário para aprimorar o conhecimento da comunidade acadêmica; vitrine agropecuária; além de um espaço para entretenimento, com shows e rodeio.

