Luau na Samaúma terá Patrícia Bastos, DJ Alme,Tamires Souza e marabaixo Jovens Afro 

O verão amazônico fecha a segunda edição do Luau na Samaúma da temporada, nesta sexta-feira (29). Shows, exposições, literatura, teatro, contação de histórias, oficina Mini Chefs e espetáculo infantil são algumas das atrações confirmadas no evento realizado pelo Ministério Público do Amapá (MP-AP), Governo do Estado do Amapá (GEA) e Sistema Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/AP). A programação inicia às 17h.

O Luau na Samaúma foi criado para ser um espaço de entretenimento, lazer, cultura e fomento da economia criativa, onde pessoas de todas as idades podem celebrar a lua cheia com música, teatro e uma série de atrações para agradar diversos públicos e tendências variadas. Esta é a quinta temporada do luau e, nesta edição, o tema é “Festa Para Todos”, um convite para que famílias, amigos e casais venham participar do evento que já é esperado pelos amapaenses.

Desde as 17h estarão em funcionamento a Tenda Literária, com exposição e comercialização de livros e declamações de poesia com o Movimento Boca da Noite, Coletivo de Literatura Infantil do Amapá e AP Delas; e a exposição de grafite Arte Urbana, com o Coletivo Santa Lata. A partir das 18h terá contação de história com Esmeraldina Santos, oficina Mini Chefs, teatro infantil e cortejo artístico. O espaço gastronômico e o corredor de exposição e venda de artesanato, artes plásticas e visuais, roupas, especiarias, manualidades, salgados e doces artesanais também funcionarão a partir das 17h.

A oficina Mini-Chefs terá duas turmas, 18h e 20h, para crianças de 5 a 12 anos, que irão aprender a preparar um doce, orientados por instrutores do Sebrae/AP. As inscrições serão feitas no evento. Às 19h30 iniciam os shows musicais com a apresentação da Banda da Polícia Militar.

Patrícia Bastos é a principal atração. A amapaense já tem o reconhecimento do público em todo o Brasil e também cumpre agenda de shows internacionais. Seu sétimo disco, “Voz da Taba”, foi lançado no primeiro semestre, fechando a trilogia formada por Zulusa e Batom Bacaba, uma parceria com Dante Ozzetti e Du Moreira. Com mais de 25 anos de carreira, Patrícia já conquistou diversos prêmios de música e, para este show no Luau na Samaúma, a artista está preparando um repertório regional dançante, acompanhado por muita percussão e cordas.

De DJ à marabaixo

A festa será animada pelo DJ Felipe Alme, um santanense que se destaca na discotecagem e a cada apresentação ganha mais seguidores e fãs. Ele representa a Música Eletrônica Popular no Norte e é conhecido também por suas remixagens e versões alternativas de clássicos da música amapaense e amazônica.

O Movimento de Jovens Afrodescendentes do Amapá (MOJAAP) também estará no palco, cantando “ladrões” e tirando versos ao som das caixas. Fundado em 2010 no Centro Cultural Tia Biló, no bairro Laguinho, agregando jovens negros, quilombolas e remanescentes de comunidades tradicionais que resgatam e preservam a cultura afro-brasileira como o marabaixo, batuque, zimba, hip-hop, capoeira e sairé.

Quem fecha a noite de luau é Tamires Souza, uma amapaense que iniciou fazendo back vocal com artistas renomados, como Zé Miguel, Osmar Júnior e Fineias Nelluty, e integrando bandas como a Brindes, Destak e Fuzaka. Tamires trilha carreira solo e faz sucesso com seu toca-tudo dançante, animação que traz para encerrar a 5ª temporada com Luau na Samaúma em clima de fim de ano.

