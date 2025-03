Governador Clécio Luis nomeia 254 novos policiais penais e educadores sociais para o Iapen

Nesta terça-feira, 11, o governador Clécio Luís nomeou a terceira turma de novos servidores públicos para o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) do Amapá. Participaram da cerimonia 254 novos policiais penais e educadores sociais que fizeram o curso de formação neste inicio de ano.

Cumprindo mais uma promessa de campanha, o governador recebe os novos servidores como um reforço para a segurança publica, especialmente aqueles que vão colaborar com a rotina penitenciária.

Os novos servidores participaram do concurso realizado pelo Governo do Estado em 2018, com mais de 26 mil inscritos concorrendo a 110 vagas de ensino médio, além do cadastro reserva. Em dois anos de gestão, o Governo do Amapá promoveu uma série de chamadas de candidatos deste certame. Para formar esta última turma, por exemplo, foram 670 convocados em 6 meses.

Agência de Notícias do Amapá

