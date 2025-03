Semana do Consumidor: Procon Amapá realiza ação de saúde em parceria com o Ijoma em Macapá

No dia 15 de março é comemorado o Dia do Consumidor e, para celebrar a data, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), realiza na quinta-feira, 13, ação de saúde em parceria com o Instituto Joel Magalhães (Ijoma). Durante a ação, os consumidores poderão realizar testes rápidos, exames e massagem.

Além de comemorar a data, o órgão busca apresentar aos consumidores as novas instalações do órgão, agora localizado no bairro Santa Rita, em Macapá. Na sexta-feira, 14, os consumidores seguirão com atendimentos em saúde, fruto da parceria entre o órgão e uma farmácia particular. Além disso, ainda nesta semana o Procon-AP abriu um ponto fixo de atendimento no município de Oiapoque, o terceiro no interior do estado.

Local: Procon Amapá

Data: 12/03/2025 às 8h0

Endereço: Avenida Padre Júlio, nº 2945-B, Santa Rita

