‘Ligue o Modo Escola!’: campanha do Governo do Amapá reforça regras de uso de celulares em escolas

O Governo do Amapá lança nesta quarta-feira, 12, a campanha “Ligue o Modo Escola!”, com o objetivo de auxiliar profissionais da educação e conscientizar estudantes das escolas estaduais sobre a Lei Nacional nº 15.100/2025, que restringe o uso de aparelhos eletrônicos no ambiente escolar.

A iniciativa oferece apoio para que as escolas da rede estadual do estado atuem junto aos seus alunos, além de propor atividades alternativas que auxiliem no desapego ao telefone. O objetivo é melhorar o foco e concentração dos estudantes durante as aulas, resultando em maior desempenho da educação como um todo.

Durante a campanha, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) irá reforçar as regras e tratativas previstas na Lei junto a gestores, além de distribuir panfletos para profissionais da educação e cartazes para afixação nas unidades de ensino. Outros materiais também serão divulgados em redes sociais para engajamento da proposta.

Local: Escola Estadual Tiradentes

Data: 12/03/2025 às 10h0

Endereço: Avenida FAB, nº 128, Santa Rita, em Macapá

Agência de Notícias do Amapá

