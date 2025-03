Ministério das Cidades recebe opinião popular para enfrentar mudanças climáticas

Brasília (DF) – Está aberta a consulta pública sobre o Plano Clima Adaptação – Cidades, um dos eixos do Plano Nacional sobre Mudança do Clima. A iniciativa é do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e a coordenação do plano para as cidades é da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. O documento está disponível na plataforma Brasil Participativo, e qualquer pessoa interessada pode contribuir entre os dias 10 de março e 25 de abril.



“Precisamos cada vez mais de elementos para entender como as cidades podem enfrentar as consequências das mudanças climáticas. Com a mudança do clima e a presença de eventos climáticos cada vez mais extremos, como secas, ondas de calor, avanço do mar e tempestades, precisamos refletir como podemos melhorar nossa atuação. A participação de quem vive os problemas no dia a dia é muito importante”, disse o secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Carlos Tomé Júnior.



“A mudança do clima é uma realidade, e seus impactos tendem a se intensificar, afetando principalmente a população mais vulnerável. Isso demanda ações urgentes, planejadas e intencionais para a adaptação, tanto para proteger a população como para dar mais eficácia aos investimentos em infraestrutura e serviços urbanos neste novo cenário”, completou Tomé.



O objetivo do Plano Clima Adaptação – Cidades é orientar as políticas nacionais para a adaptação climática das cidades brasileiras até 2035. Para adaptar as cidades à mudança do clima, é necessário ajustar as áreas urbanas, rurais e naturais próximas às condições climáticas atuais e futuras.



