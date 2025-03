Unidade móvel oferece exames gratuitos de mamografia e preventivo na Zona Norte de Manaus

A partir desta terça-feira, 11 de março, mulheres com idades entre 18 e 69 anos já podem agendar gratuitamente exames de mamografia e preventivo papanicolau na unidade móvel Sesc Saúde Mulher. O veículo está estacionado próximo à Samel no estacionamento coberto do Shopping Manaus ViaNorte, localizado na Av. Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3541, bairro Santa Etelvina – Zona Norte da cidade.

Os agendamentos são gratuitos e podem ser feitos pelo WhatsApp: (92) 98127-3999. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 16h30. Para garantir uma vaga, as pacientes devem apresentar RG (frente e verso), CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Já os exames terão início na próxima segunda-feira, 17 de março. A mamografia é destinada a mulheres de 40 a 69 anos, enquanto o exame preventivo papanicolau pode ser realizado por pacientes entre 18 e 64 anos. Os exames são fundamentais para a detecção precoce de tumores, aumentando as chances de um tratamento eficaz e reduzindo os riscos de complicações graves. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que, em 2025, o Brasil registre cerca de 74 mil novos casos de câncer de mama e 17 mil de câncer de colo do útero.

Organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), o projeto Sesc Saúde Mulher busca levar serviços essenciais de saúde a diversas regiões do Amazonas, promovendo a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças como o câncer de mama e o câncer de colo do útero, sem a necessidade de deslocamento para unidades de saúde distantes.

“A ação faz parte do compromisso do Sesc em promover a saúde e o bem-estar da população, especialmente das mulheres, que muitas vezes enfrentam barreiras de acesso a esses serviços. Com esse projeto, o Sesc reafirma seu compromisso com a saúde, a prevenção e o cuidado das mulheres, fortalecendo a luta por um futuro mais saudável e igualitário”, enfatiza a coordenadora de saúde do Sesc Amazonas, Bruna Liberato.

A unidade móvel permanecerá no estacionamento G1 do Shopping Manaus ViaNorte até o dia 30 de junho, com a expectativa de atender mais de 3,3 mil pacientes ao longo desse período.

Vinícius Teixeira, gerente de marketing do shopping, reforça a importância da iniciativa: “Esta ação tem um impacto significativo na saúde pública do Amazonas. Estamos honrados em receber a unidade móvel do Sesc, pois sabemos que isso amplia o acesso das mulheres a exames preventivos fundamentais para a detecção precoce de doenças”, enfatiza.

Para dúvidas ou mais informações sobre os atendimentos da unidade móvel Sesc Saúde Mulher, entre em contato pelo WhatsApp: (92) 98127-3999.

Sobre o Shopping Manaus ViaNorte

Com mais de 60 mil m², o centro de compras abriga mais de 130 operações entre lojas, quiosques, serviços, entretenimento e restaurantes. Incluindo grandes marcas como Havan, Montreal, Riachuelo, C&A, Apa Móveis, Shop do Pé, Cine Araújo, Tropical Multiloja, Salomé Grill, Burguer King e Bob’s, além de foco no entretenimento com o Fun Park e Speed Kart. As novidades sobre o ViaNorte podem ser acompanhadas nas redes sociais: @shoppingmanausvianorte.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...