Estágio no MPF: Inscrições abertas para processo seletivo de nível superior e de pós-graduação

Inscrições vão até 30 de março; provas objetivas on-line estão previstas para 27 de abril

Estudantes de graduação em Comunicação Social e Direito e de pós-graduação em Direito interessados em estagiar no Ministério Público Federal (MPF) já podem se inscrever no processo seletivo da instituição. No Amapá, a seleção será voltada para formação de cadastro reserva. O candidato pode consultar o edital de abertura e realizar a inscrição na aba Processos Seletivos no site do órgão (www.mpf.mp.br/ap). A prova objetiva on-line está prevista para 27 de abril.

Inscrição e realização das provas

O processo de inscrição abrange duas etapas: a pré-inscrição e a confirmação da inscrição, ambas realizadas on-line no período de 5 a 30 de março. Durante a fase de confirmação, o candidato deve enviar por e-mail a documentação listada no edital para validar sua inscrição. Os candidatos que tiverem a inscrição deferida deverão acessar, até 72 horas antes da prova, o link do ambiente de prova informado no edital.

As provas objetivas serão aplicadas no formato on-line, com data prevista para o dia 27 de abril. O horário exato será divulgado na página da seleção no site MPF no Amapá. Os candidatos à vaga de estágio em Direito aprovados na prova objetiva deverão realizar uma prova discursiva presencial, com duração de duas horas. A avaliação será aplicada em 25 de maio.

Contratação, bolsa de estágio e benefícios

A jornada semanal de estágio no MPF é de 20 horas. O valor da bolsa para estudantes de graduação é de R$ 1.027,82 e de R$2.055,65 para alunos matriculados em cursos de pós-graduação. Os selecionados também receberão auxílio-transporte de R$ 11,58 por dia de estágio presencial e terão direito a seguro contra acidentes pessoais. O programa permite a realização das atividades no formato híbrido, combinando trabalho presencial e remoto.

Assessoria de Comunicação Social

Ministério Público Federal no Amapá

(96) 3213 7895 | (96) 98409 8076

prap-ascom@mpf.mp.br

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...