Poeta Mary Paes apresenta recital “Das declarações de amor que eu não fiz ” na sexta-feira (25), em Macapá

Na próxima sexta-feira (25), às 20h, a poeta Mary Paes apresenta recital poético acompanhada do músico Ladio Gomes, no Farofa Tropical, em Macapá.

Em seu espetáculo, Mary vai dizer poemas de seu livro “Das declarações de amor que eu não fiz” lançado em 2018. O livro é composto por poemas curtos que falam de um amor que permanece no campo das esperas. Durante a apresentação, a artista convida o público a fazer parte dessas declarações amorosas.

Mary diz que falar de amor e poesia deve fazer parte do cotidiano das pessoas para que haja leveza na existência humana. É isso que ela ambiciona inspirar com seus poemas.

Mais da artista:

Mary Paes é poeta, escritora, compositora, performer e atriz. Tem formação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Ela passeia pelos diversos segmentos da literatura, incluindo a poesia erótica, a linha em que mais se destaca. Seus textos estão publicados em coletâneas e revistas nacionais e regionais.

Lançou livro solo e em parceria com o poeta mineiro Christian Oliveira. Atualmente, trabalha com sua arte individualmente e também no Coletivo Juremas.

Este projeto foi aprovado no Edital Circula Amapá, pelo Convênio 887106/2019, por meio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Funarte, Governo do Estado Amapá, Secretaria de Estado da Cultura e inscrito pela Duas Telas Produtora Cultural. Conta com apoio do Coletivo Juremas, Artes da Pleta, Acessa Cult Produções e Farofa Tropical Gastrobar.

Servico :

Mary Paes em “Das declarações de amor que eu não fiz “

Sexta-feira | 25 de novembro | 20h

Local: Farofa Tropical

Rua São José, 1024 Laguinho | Macapá/AP

Entrada gratuita

Saiba mais de artista

em seu instagram @mary.paes.96

