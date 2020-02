Assalto com reféns no Amapá Garden Shopping

Da Redação

Na tarde desta quarta-feira, 12 um homem tentou assaltar uma das lojas dentro do Amapá Garden Shopping, localizado na Zona Sul da cidade. Após a tentativa frustrada, o assaltante fez uma cliente refém.

Funcionários do shopping solicitaram a presença da polícia e em pouco o tempo, o Batalhão de Operações Especiais (BOPE) chegou ao local. No entanto, o assaltante está pedindo a presença da imprensa para que possa negociar sua rendição.

Alguns reféns foram obrigados a fazer transmissões ao vivo de suas redes sociais pedindo ajuda. Dentre eles, Gardene Santos e a filha, que estão com o assaltante. No vídeo é possível ver o rapaz, que também chegou a exigir a presença de veículos de TV no local. Outro jovem também transmitiu o momento, onde aparece o assaltante conversando ao celular com o marido de Gardene pedindo para ele trazer a imprensa.

As vítimas seguem sendo reféns no shopping até o momento desta publicação.

As última informações são de que a imprensa já se encontra no local.

