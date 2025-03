Macapá, Santana e Serra do Navio recebem manutenções programadas na rede elétrica

Confira os trabalhos que serão executados entre os dias 18 e 21 de março.

A CEA Equatorial realiza diariamente diversos trabalhos de manutenção preventiva, com desligamentos programados, em várias ruas e avenidas de municípios do Amapá. O serviço busca manter o bom desempenho do sistema e reduzir as ocorrências de falta de energia, além de levar mais qualidade ao fornecimento de energia para os habitantes de cada cidade.

Durante os dias 18 e 21 de março, além da capital, Macapá, recebe as ações as cidades de Santana e Serra do Navio. Nestes locais, os principais serviços prestados serão de manutenção em transformador, substituição de estruturas, supressão de vegetação, entre outros. É importante lembrar que, nas áreas onde a manutenção será necessária, os clientes são avisados com antecedência para que possam se organizar através de carro de som ou rádio.

Vale ressaltar também que para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

Para ter acesso aos desligamento diários, você pode acessar o site da CEA Equatorial, clicando na opção Desligamento Programado, atualizados diariamente.

CONFIRA OS DESLIGAMENTOS PARA O PERÍODO ENTRE 18 A 21 DE MARÇO:

Macapá, Universidade, dia 18

Local: Avenida Antônio Castro Monteiro, entre Rua Doutor Braulino e Ressaca tacacá. Rua Doutor Braulino, entre Avenida José Caetano e Avenida Walter Castro Monteiro.

Horário: 08h30 às 11h30

Local: Avenida Padre Ângelo Bianchi

Horário: 08h40 às 11h35

Local: Avenida Santana, entre Rua Presidente Manoel Deodoro da Fonseca e Rua Osvaldo. Rua Presidente Juscelino Kubitschek e Rua Presidente Emilio Garrastazu Médici

Horário: 10h às 18h

Local: Avenida Saturno e Avenida Estrela Dalva

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Antônio Pelas, entre a Manoel Domingos Medina e Rua Canal do Jandiá

Horário: 08h30 às 11h40

Local:Comunidade Centro Novo. Comunidade Corredeira da Fumaça. Comunidade São Sebastião do Cachaço. Comunidade do Riozinho. Comunidade Sete Ilhas. Comunidade Nova Divisão. Comunidade Tucano I e II.

Horário: 9h às 15h

Local: Avenida Juarez Maués e Avenida Nossa Senhora do Carmo, entre Rua Turíbio Orivaldo Guimarães e Rua Nossa Senhora das Neves

Horário: 13h30 às 16h30

Local: Avenida Primeiro de Maio entre Rua Santos Dumont e Professor Tostes. Rua Hildemar Maia, entre Avenida Diógenes Silva e Avenida Clodóvio Coelho

Horário: 08h30 às 12h

Local: Rua do Canal. Rua Santa Catarina, entre Avenida Roque de Souza Penafort e Avenida Pedro de Oliveira Gomes. Avenida Francisco Valois Lima

Horário: 09h30 às 15h30

Local:Avenida Paulo Apóstolo e Travessa Osvaldo, entre Rua Osvaldo e Rua Padre Vitorio Galliani. Avenida Santana, entre Rua Padre Vitorio Galliani e Rua Presidente Emilio Garrastazu Médici

Horário: 10h às 18h

Local:Rua São Benedito

Horário: 08h30 às 11h30

Local:Travessa do Elesbão, Passarela Raimundo Ferreira de Lima. Passarela Pantanal. Ramal da Olaria

Horário: 9h às 15h

Local: Rua Osvaldo Cruz, entre Avenida Santana e Avenida Castro Alves. Avenida Presidente Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco e Avenida Sete de Setembro, entre Rua Presidente Emilio Garrastazu Médici e Rua Padre Vitorio Galliani

Horário: 10h às 17h55

